Мнение: Кто даст Украине один триллион евро?

Всемирный банк оценил ущерб Украины в €350 млрд. А депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек подсчитал, что окончательная сумма, которая потребуется Украине для восстановления, может достигнуть €1 трлн.

Уже появилось предложение запустить новый «план Маршалла», чтобы консолидировать возможности стран ЕС и G7.

«Планируется, что участие примут все страны объединения, а ФРГ заплатит не менее одной четверти. Причем Германия будет страной-гарантом в случае дефолта других членов. Вполне вероятно, что следствием этой инициативы будет усиление инфляции в объединении и даже множество дефолтов», — добавил Бек.

По его словам, лидеры ЕС также пытаются убедить некоторые страны, не входящие в союз, такие как Норвегия и Швейцария, внести свой вклад.

При этом Бек отметил, что идея пока только обсуждается, и окончательно решения еще нет.

А мне вот что интересно. Неужели в Германии уже знают, когда завершится спецоперация России на Украине? Как знают и то, чем завершится эта спецоперация? И уже сейчас готовы выделить Украине €1 трлн.? В Германии не допускают капитуляции Украины? И что восстанавливать Украину будет не Запад, а Россия?

Фотография залежей евро отсюда

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