Ты моя умная! – Личное мнение

Исполнитель Агутин, который много раз давал повод для сплетен, внезапно объяснил своё отношение к жене. Это нужно вам самим прочитать:

«В минуту тяжелых сомнений и пессимистических дум уверенно, без промедлений, пойди и спроси у Варум», — цитирует стихи Пятый канал.



Фото: Соцсети

Очень трогательно. Не знаешь, что делать, иди и спрашивай у жены. Всё было бы хорошо, если б не было так грустно.

По моему глубокому убеждению, брак должен строиться на любви. Я тебя люблю, ты меня любишь, мы вместе любим друг друга, а не любим кого-то на стороне — это брак.

Если же я иду и целуюсь с другим/другой, то это уже не брак.

Вместо этого, Агутин говорит, что у него умная жена. Возможно, это действительно так, и это очень хорошо, когда есть, с кем посоветоваться.

Только признание этого факта, а не того, что он её любит, звучит как-то не очень.

На «спроси у Варум» может быть построен творческий союз. Дружба. Партнёрство. В любви, в браке должно быть так: в минуту тяжёлых сомнений иди обними жену — именно это помогает, когда человека любишь.

Не права разве?

А что самое главное в вашем отношении к мужу/жене?

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