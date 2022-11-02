Мнение: Будущее наступило, или как нас с вами несправедливо банят

Вот приходите вы в поликлинику зуб лечить, а вам в регистратуре и говорят — вы злоупотребляли посещениями, были у нас 5 раз за последний месяц. Нам кажется, что по вашему полису гастарбайтеры толпой лечиться ходят. Теперь доступ к системе здравоохранения для вас закрыт.

Или, скажем, пытаетесь вы спуститься в метро, а вас полицейские разворачивают у дверей. На вас анонимная жалоба поступила — якобы вы в вагоне плащ распахнули и танцевали, вращая тазом. Так-то вы даже плаща не носите, и уж тем более в голову вам не приходило танцевать, но жалоба была. Метро для вас закрыто теперь навсегда. Добирайтесь до дома другим маршрутом — трамваем, троллейбусом, пешочком, в конце концов.

Или, допустим, звоните в Пенсионный фонд, чтобы разобраться, почему пенсия не пришла. А вам оператор и говорит — так вы, наверное, пенсию уже получили и потратили, у вас склероз. Нет? Ну, значит, банк тормозит, скоро деньги дойдут. Говорите, что уже три месяца в банк ходите, как на работу? Сходите ещё раз. Может, мы с вами сейчас разговариваем, а пенсия уже пришла.

Знакомая ситуация? А ведь это норма жизни в современном мире. Замените государственные институты на айти-корпорации, и вы увидите, что у пользователей меньше прав, чем у тараканов на студенческих кухнях.

У меня лет 10 назад перестал работать пароль к Фейсбуку. Я долго пытался связаться с поддержкой, не преуспел, потом махнул рукой и завёл новый аккаунт. Хорошо, что я Фейсбуком пользовался только для того, чтобы говорить с теми, кто презирает электронную почту.

Или, скажем, Мегафон. На мой номер вот уже много лет не приходят смс от некоторых компаний — таких как Киви, например, или Боксберри. Что мне отвечает все эти годы Мегафон? Олег Александрович, говорят операторы, у вас забилась память на телефоне, очистите смс. Я отвечаю: у меня телефон не кнопочный, там памяти гигабайты. Смс из других мест приходят, перестановка сим-карты в другой телефон не помогает. Операторы в ответ: ну, мы не знаем, может, у вас память на телефоне забилась?

Предвосхищая очевидный вопрос — нет, менять шило на мыло смысла нет. МТС в своё время сюрпризом списал у меня со счёта 5 тысяч рублей. Билайн, как и Мегафон, годами не мог решить свою техническую проблему. Теле2 после смены собственника начал проявлять сказочное жлобство. Разве что Йоту я ещё в качестве мобильного оператора не пробовал, но она, кажется, в технической части как раз и опирается на Мегафон.

Я не склонен драматизировать свои проблемы — всё это житейские мелочи. Фейсбук в России неактуален, а смс от сервисов, когда мне надо, я получаю на планшет. Закинул вот сейчас Габену пару тысяч тенге через Киви, купил себе со скидкой «Not For Broadcast».

Однако подумайте о таксисте или о курьере, которых крупный агрегатор может в любой момент забанить по желанию левой пятки. Представьте: ещё вчера ты работал, чтобы положить своей семье пельмени на стол, а сегодня ты в вечном бане. И сделать ничего нельзя, потому что оператор помочь не может, а на старшего оператора тебя даже не переключают — такой должности в службе поддержки не предусмотрено. Будущее наступило, старик, тебя отменили.

Скажете, что можно просто перейти к другому агрегатору? Конечно же, можно! Вот как моих в примерах из начала поста. Забанили в метро — езди на трамвае. Забанили в государственной медицине, ходи лечиться к частникам или не болей. Забанили в Пенсионном фонде? Устраивайся вахтёром на полставки, на крупу с картошкой хватит.

Или, допустим, у вас бизнес, продаёте барахло через маркетплейсы и доски объявлений. Хоп — прилетает бан с главной вашей площадки, на которую приходилось 70% продаж. Всё, игра окончена, распродавайте остатки и закрывайтесь.

Раньше народ смеялся над блогерами, которых соцсети могли в любой момент забанить без объяснения причин. Расстроила модератора статья — получите блокировку. Враги направили на вас сотню однотипных жалоб, модераторам было лень вникать, получите блокировку. Десять лет работали над блогом? Ха-ха, глупый блогер, иди на завод, к станку вставай!

Теперь, как видите, столы повернулись. Айти-гиганты так прочно вошли в нашу жизнь, что теперь поймать внезапный бан может почти каждый — включая тех, кто действительно работает за станком. Физический голод попавшим под бан пока что не грозит, но потерять из-за ошибки системы или по прихоти модератора несколько лет работы — это уже пожалуйста.

Вернёмся к примеру с поликлиникой. Вот пришёл пациент с зубом, его развернули в регистратуре. Пациент идёт к главному врачу, главный врач разбирается в ситуации, направляет пациента к стоматологу. Главный врач не хочет разбираться? Есть инстанции выше. Туда можно сходить, написать. Если не поможет, обратиться в суд. Система работает, и все это отлично знают. Поэтому на нижнем уровне историй в духе «меня не пустили в поликлинику» практически нет — отказывают в лечении только тогда, когда на то есть веские причины. Например, когда пациент приходит пьяным на приём.

С айти-гигантами иначе. Там жаловаться некому, служба поддержки существует исключительно для удобства самих компаний. Если пара тысяч таксистов будет несправедливо забанена навечно, агрегатору вообще наплевать — на рынке труда достаточно нового мяса, а юридических последствий самодурство модераторов не имеет никаких. Как говорили американские левые до того, как Илон Маск купил Твиттер — «это частная компания, баним, кого хотим».

Кстати, Джо Байден допустил новую забавную оговорку, во время выступления он обратился к своей аудитории как «геи и джентльмены» (ссылка). Примерно так современная Америка и разделена надвое: с одной стороны сторонники либеральных и социалистических ценностей, с другой стороны — джентльмены, скучающие по старым добрым временам. Сторона, которая контролирует Твиттер, противников угнетает немилосердно. И ничего с этим сделать нельзя, так как сенаторы за развитием интернета не успевают.

Полагаю, в итоге законодательная мысль придёт к понятию инфраструктурной компании. Если маркетплейс, агрегатор, сотовый оператор или кто-нибудь в этом духе контролирует больше 5% регионального рынка, у него появляются обязательства: он должен принять внятные правила работы, утвердить их у государства и опубликовать. Дальше у любого курьера появляется право оспорить ошибочное решение системы — потребовать отмены бана или начисления справедливой оплаты за выполненную работу. Таксисту не удалось добиться справедливости в службе поддержки? Тогда таксист идёт в суд и получает там не только заработанное, но и солидную компенсацию за те месяцы, которые он судился — примерно так, как происходит сейчас в случае незаконного увольнения.

Сейчас из-за быстрого развития технологий айти-гиганты оказались в серой зоне, в которой законы не действуют. Как показывает история, государства в итоге эту вольницу закроют: установят выгодные обществу правила игры, сменив анархию Дикого Запада на здоровый капиталистический порядок. Однако на быстрые перемены к лучшему я не надеюсь. Пожалуй, если айти-гигантов загонят в рамки разумного за 10-15 лет, я буду приятно удивлён.