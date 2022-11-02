Незамужним женщинам запретили принимать подарки дороже 3 тысяч рублей

Правительство подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ограничивают предельную стоимость подарка для не состоящих в браке женщин.

С 1 января 2023 года этой категории граждан запрещается принимать подарки от посторонних мужчин стоимостью дороже 3 тысяч рублей.

Власти считают, это будет стимулировать россиян активнее вступать в брак и создавать семьи – основную ячейку общества. Что особенно важно, это позволит ликвидировать паразитический класс содержанок, когда так называемые «папики» подарками банально покупают молодых девушек.

Согласно поправкам, незамужние россиянки могут дорогие подарки только от близких родственников. В случае, если дарителем выступает посторонний мужчина, то ему будет необходимо получить разрешение специальной комиссии, в состав которой войдут чиновники, сотрудники органов опеки, психологи и представители РПЦ. Каждый такой договор дарения будет подписываться в присутствии нотариуса и регистрироваться в специальном реестре.

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