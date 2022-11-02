 

Для граждан Израиля упростили получение статуса иноагента

02.11.2022, 13:33, Разное
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Граждане Израиля отныне имеют право на упрощённое и ускоренное получение статуса иностранного агента.

Помимо того, что для них будет внедрена отдельная очередь, власти также пересмотрят сам набор требуемых документов и сроки.

На данный момент процедура получения статуса составляет 30 рабочих дней, а для ее инициализации необходимо множество документов, включая доказательство иностранного финансирования, которое порядочным гражданам бывает сложно получить. Однако в случае если у просящего есть гражданство или хотя бы ВНЖ Израиля, процедура сокращается до недели, а список документов – до одного паспорта.

По словам источника агентства, именно «израильские соотечественники, прошедшие путь эмиграции», как никто другой заслуживают это почетное звание.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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