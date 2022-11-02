Личное: “Как попасть в поток финансового изобилия?”

Много лет назад я писала, что внутренний ресурс – это поток спонтанности.

Эту мысль многие подхватили с удовольствием. Появилось даже выражение дурацкое “быть в ресурсе”. Типа ресурс – это река, вошел в него и стоишь, отдыхаешь, в ресурсе.

Ни отдыхать в ресурсе, ни войти туда нельзя. Поток спонтанности подключается изнутри, тогда, когда между вами и социальной сферой устанавливается динамическая связь, взаимный обмен. Вот почему в каждом ресурсе, то есть в каждой социальной сфере, свой поток.

Чтобы установилась связь с ресурсом, любым, необходимо всего два условия.

Локус контроля у вас должен быть в границах, фокус – на ресурсе.

Если какое-то время два этих условия сохраняются, связь с внешним ресурсом устанавливается и подключается ваш внутренний ресурс, тот самый поток спонтанности.

Это касается каждого ресурса, даже имиджа, который мы сейчас подробно разбираем.

“Локус контроля в границах” – это то, над чем мы колдуем не первый год. Самое сложное в этом – увидеть объективные границы, а для этого надо снять корону. Дальше необходимо совместить субъективные границы с объективными и взять на себя ответственность за желаемое. В этом случае локус контроля будет там, где нужно.

Фокус на ресурсе – отдельная задача. Обычно у людей, которые чего-то от ресурса хотят, фокус не на ресурсе, а на себе. В этом случае не может быть потока энергии по направлению к ресурсу, взаимной связи и обмена не устанавливается.

В имидже это выглядит примерно так. Решил человек стать привлекательным и помещает фокус на реакции окружающих. Он ждет от них внимания, жаждет их симпатии, пытается предугадать их ожидания, чтобы получить одобрение. Фокус его на себе, потому что фокус – это адресат направления энергии, а он хочет получить себе внимание других = фокус на себе. Локус его смещается к окружающим, потому что локус – это отправитель энергии, а симпатию ему должны отправить окружающие, и он это ждет от них и всячески тянет. Так образуется конструкция щипцов: вытягивание из окружающих симпатии. Щипцы вызывают обратный эффект и блокируют связь с ресурсом, это вы знаете.

Фокус в ресурсе имиджа должен быть на красоте своей персоны, на работе над ней. Вы должны смотреть на свою персону со стороны, объективно, как если бы это был другой человек, а вы его имиджмейкер. И вам нужно сделать из этой персоны что-то более красивое, интересное, гармоничное. Фокус в этом случае на ресурсе имиджа (работа над персоной), локус у себя (вы направляете усилия), и подключается поток.

В любом ресурсе это выглядит так же. Вот давайте посмотрим для сравнения в этом письме, как автор собирается начать работу над ресурсом экономики и в чем ее ошибки.

california520

Уважаемая эволюция,

Благодарю за разбор моего предыдущего письма. Благодаря вам удалось взглянуть на себя со стороны и увидеть насколько эгоистичной и жадной я бываю.

В этот раз мое письмо о моем финансовом положении. Мы с мужем имеем некоторую недвижимость на родине и за рубежом. Он занимает топовую позицию в компании, но не сказать, что нам на все хватает. Вернее, мне. Как мне кажется, ему хватает и базовых вещей. Он много путешествовал в студенчестве, говорит, что никакие острова ему уже не интересны. Одевается в одних и тех же магазинах, не дешёвых, но носит долго и нечасто шопится. Ест кошерную еду, не любитель посиделок или тусовок. В целом, человек, который доволен тем, что имеет. По его словам.

А я хочу большой красивый дом в престижном и безопасном семейном штате (цены начинаются от 2 млн долларов), одеваться красиво, отдыхать на мальдивах. До замужества я много работала и неплохо зарабатывала и вышла замуж с определённым капиталом. Потом мой локус, видимо, слетел и я начала теребить мужа, чтобы он дал мне ту красивую богатую жизнь, которую я хочу. Он долго терпел это, но в один день не выдержал и сказал, что итак даёт все, что может, а на все остальные мои хотели я должна зарабатывать сама. После этого я отстала от него.

(Автор описывает нам, как ей кажется, смещение своего локуса контроля на правильное место, в собственные границы. Вот она ждала богатства от мужа, не дождалась и решила сама это богатство заработать. Но “взять на себя ответственность” очень мало для правильного положения локуса. Сначала вы должны увидеть границы своих возможностей. Потому что если вы берете на себя ответственность за то, что не в ваших границах, локус у вас остается внешним, корона не дает вам увидеть границы, и вы будете пыжиться напрасно)

Сейчас я в положении и испытываю частую усталость. Есть проект, который приносит мне нестабильный, но существенный доход. Но это далеко не миллионы долларов. Сейчас я хочу направить своё внимание на роды и ребёнка. А потом с новыми силами приступить к реализации своих финансовых амбиции.

(Будем надеяться, что “направить внимание на роды и ребенка” автор сумеет в границах. Но дальше она запланировала направить внимание на свои финансовые амбиции, то есть на себя, а не на ресурс. Посмотрим дальше отличия)

Не знаю имеет ли это отношение к моему нынешним установкам, но мой страх бедности пошёл с детства, когда мой отец был раньше богатым человеком, но разорился и мы какое-то время жили бедно. Как я потом поняла, так жили многие в те времена, но с самого детства я привыкла к комфортной жизни и любое проявление нехватки ввергает меня в страшный стресс. Потом у отца все наладилось, но за те 5 лет, что мы были в той нищите, происходило то, чего не была раньше: родители ругались, чуть не развелись, постоянные кредиты, разборки. И я началась бояться бедности и верить, что все проблемы начинаются от нужды.

(Как мы видим, автор направила фокус на амбиции и стала анализировать свои ощущения, свои страхи и детские травмы. Это не имеет никакого отношения к заработкам в настоящее время, но ей кажется, что связь есть, что детские травмы ей то ли заблокировали поток в ресурсе, то ли наоборот стимулировали спасаться от нужды, автор и сама понять не может, к чему, но с удовольствием погружается в бесполезные размышления)

Сейчас я не знаю на каких проектах фокусироваться и как достичь той финансовой цели, которые поставила. Может они нереалистичны? Но с другой стороны, моему отцу и многим моим родственникам и друзьям удалось, то есть я вижу вокруг подтверждение того, что можно быть долларовым миллионером, но пока не знаю я с чего начинать.

(Как выглядит фокус на ресурсе экономики? Это оптимизация расходов и увеличение статей доходов в уже существующих проектах. Если проектов нет или они неуспешные, фокус должен быть на создании проекта, а это ресурс работы, а не экономики. Фокус на ресурсе работы – это когда вам интересно создать какое-то благо, сделать какой-то полезный людям проект, вы увлечены производством какого-то продукта. Если продукта нет, интереса к его производству нет, а фокус ваш на том, как бы получить побольше денег за что-нибудь, ваш фокус – на себе, на своей пользе от ресурса, которому вы пока не дали ничего. Это те самые щипцы, длинные и унылые, и кроме фрустрации вы из ресурса ничего не извлечете. Обратите внимание, автор подбадривает себя тем, что “быть долларовым миллионером возможно”, то есть локус ее в Небе, а фокус – на своей хлеборезке “некоторым другим дали, давайте и мне”)

Не могу попасть в поток финансового изобилия. А попыток было много, вместе с многочисленными провалами. Среди 7 открытых мной предприятий, выжило только одно и то проносило не больше 5 тысяч евро в месяц максимум, но отнимало почти все мое время.

(Автор думает, что где-то есть поток изобилия и надо его найти, как клад, чтобы туда попасть)

Может в деле о финансовом благополучии как в спорте: чем больше тренируешься и вкладываешься, тем больше получаешь? Выбрать нишу, вложиться вниманием, финансами, ресурсами?

(Выбрать нишу, где вы полезны и которая вам интересна, и вложиться. Но зря автор думает, что ниши такие где-то пустуют и ждут ее. Скорее всего придется создавать такую нишу. Как думаете, друзья, каким образом создается эта ниша на рынке и как человек может стать предпринимателем с нуля?)

Пожалуйста, помогите разобраться, как стать финансово успешным человеком?

(Недавно интервью была у Стрельца с создательницей Вайлдберис, Татьяной Бакальчук. Кто-то смотрел? А отзывы домохозяек видели, какая скучная жизнь у самой богатой женщины РФ? Вот авторы таких отзывов как и автор письма считают, что весело – тратить деньги, покупая дорогие дома и яхты, а зарабатывать – скучно. А у финансово успешных людей все наоборот. Придумывать проекты и развивать существующие – очень интересно, а тратить деньги на быт – некогда и довольно скучно, хватает “базовых вещей” как мужу автора. Как думаете, почему такая разница в интересах и почему такие как автор остаются на мели, пока их интересы не изменятся?)