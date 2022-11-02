На съемках «Мимино» грузинского летчика взяли «на слабо»

Картина Георгия Данелии «Мимино» запомнилась многим зрителям не только яркими цитатами, но и эффектными сценами. Однако не многим известно, что эпизод с коровой на вертолете был снят благодаря тому, что грузинского летчика взяли «на слабо».

Фильм Георгия Данелии «Мимино» вышел на большой экран в Советском Союзе в 1978 году и стал одним из лидером проката. Комедия о грузинском летчике, решившем стать пилотом столичных авиалиний, стал настоящим кладезем крылатых выражений. При этом не менее эффектными, чем цитаты из картины, были яркие и колоритные кадры. Однако для того, чтобы снять их, режиссеру и всей съемочной группе пришлось потрудиться. В ряде случаев Данелия шел на хитрость. Так, сцены с коровой, которую поднимает в воздух вертолет, создали благодаря тому, что режиссер взял грузинского летчика «на слабо.

«Мимино» снимали в нескольких республиках СССР и даже за границей, в ГДР, в картине также звучит не только русский язык, но и грузинский, армянский и английский. При работе на территории Грузинской СССР Георгий Данелия предложил поднять в воздух на вертолете корову. Однако пилот наотрез отказывался выполнять такой сомнительный с точки зрения безопасности трюк. Он, как и положено по статуту, ждал, когда начальство разрешит ему выполнить задание.

Тогда режиссер публично произнес разочаровано, что необходимо было не полагаться на местных летчиков, а привезти настоящего профессионала из Москвы. Это задело самолюбие гордого кавказца и он согласился на перелет с прицепленной тросом к вертолету коровой, не дожидаясь решения руководства. В итоге фильм «Мимино» получил одну из самых поразительных сцен в советском кинематографе. Стоит отметить, что картина была удостоена наград не только в СССР, но и за рубежом, а в армянском городе Дилижане установлен памятник главным героям ленты, Валико, Рубику и Волохину, собравшимся вместе за барным столиком.