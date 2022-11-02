Мнение: Главный мотиватор

Путин сообщил на днях, что мобилизация завершена, но нужно ли это как-то фиксировать отдельным указом, он не в курсе, а потому посоветуется с юристами. Юристы с готовностью пришли на помощь и в лице небезызвестного «сенатора» Клишаса, который заявил, что никакого отдельного документа не требуется. Раз президент сказал, что закончилась — значит, закончилась. Честное слово президента свято и нерушимо, как Уральские горы.

На практике же это означает переход к «ползучей мобилизации». Теперь призывать будут уже в более скрытом порядке, а также появляется возможность избегать социального недовольства там, где сопротивление мобилизации приобретает открытые формы. Где народ покорно идет на убой — там и будут собирать пушечное мясо. Где сопротивление будет достаточно сильным — там не будут.

Полностью повторяется история с режимом «нерабочих дней во время карантинного террора» – тогда тоже президент все отдал на откуп регионам, дескать, вам там виднее. Вы, главное, обеспечьте результат — поголовную вакцинацию. Можете без насилия — флаг вам в руки. Не получается — значит, вводите ограничения. Но не беспокойте президента по мелочам. В общем, всё как всегда: «Семенов, делай что хочешь, но баркас мой со дна достань!»

С мобилизацией теперь будет всё точно так же. Населению будут продавать историю, что это губернаторы с военкомами призывают и мобилизуют, а президент тут ни при чем, он занят, у него заботы поважнее будут. То, что военкомам и губернаторам планы по мобилизации спускаются из Москвы, будет обходиться молчанием.

Пока боевые действия утратили интенсивность. Наступательный потенциал российской армии утрачен, украинская армия тоже после летних успехов выдохлась. Поэтому потери просто по определению должны снизиться. А значит – «расход» мобилизованных будет пока невелик и новые волны мобилизации и правда, пока не требуются. Но если интенсивность боевых действий снова вырастет, неминуемо вырастут и потери (причем учитывая качество подготовки мобилизованных и вообще их общее состояние, мотивацию, крайне плохое снабжение и вооружение — то гораздо сильнее, чем у кадровой армии), вот тогда и потребуется новый набор для восполнения этой убыли. Все условия для этого созданы — указ о мобилизации есть, военкоматы и губернаторы на старте, только спускай контрольные цифры и сроки. И поменьше шума.

Решит ли всё это задачу «победы» на Украине? Конечно же нет. Это всё лишь затянет боевые действия, но Кремлю больше ничего и не надо. Задача Путина теперь сводится к одной — удержаться у власти лишний день. А потом — еще день. Потом — еще. Дальше в такой ситуации он не смотрит и смотреть не будет, так как прекращения этой бойни на его условиях уже не будет, а капитуляция означает риск ухода из власти — если не в ходе бунта, то в ходе верхушечных событий.

Поэтому, кстати, и происходит усиление новых фигур вроде Пригожина и его союзников. Смысл очень простой: чтобы избежать верхушечного переворота, Путин должен убрать всех нынешних соратников и поставить на их место голодных заднескамеечников, которые на какое-то время будут сильно заняты процессом смещения нынешних, а затем и дележом их активов. В такой ситуации покушаться на вождя им будет просто некогда. Вот вам еще пару недель выиграно.

Объективно Путин теперь должен просто из чувства самосохранения начать избавляться от нынешнего окружения, которое рано или поздно возложит на него персональную ответственность за крах всей их жизненной стратегии. Они-то рассчитывали, что проведут остаток жизни в неге и спокойствии. Заслужили: двадцать лет не покладая рук обворовывали страну, можно пожить и для себя. А тут вот случилась незадача: у вождя перемкнуло, и теперь все будут расплачиваться за его решения. Тут поневоле задумаешься — а не слишком ли дорого нам обходится такой вождь?

Поэтому носителей таких крамольных мыслей нужно убирать, а на их место — лично преданных, молодых и злых. Правда, эти молодые волки, сожрав престарелых соратников вождя, тоже очень быстро задумаются — а не достойны ли мы чего-то большего?

Как в известном анекдоте про олигарха и его водителя: «- Фима, что грустишь? Плачу 2500 баксов в неделю, купил тебе квартиру в Сочи, отдыхаем на Канарах вместе… – Семён Маркович, я вот думаю, а не нанять ли нам шофёра?» Очень быстро стратегия новых назначенцев обратится к этой весьма нехитрой мысли. И тогда либо они снесут ставшего ненужным им вождя, либо он будет сносить уже их, меняя на еще более молодых и злых. Это замкнутый круг, из которого сложно выбраться.

Но так далеко Путину уже нет резона смотреть, его пространство решений сжато в точку, у него нет никаких стратегий, все свелось к банальному личному выживанию. А если верить слухам, и он точно знает, когда именно он покинет этот мир, то его интерес в таком случае — просто досидеть до срока на своем месте, а там — да плевать, что будет там.

Поэтому не нужно искать в решениях каких-то глубоких смыслов. Страх расплаты — единственная движущая мысль, которая сегодня работает. Этот страх и очевидный провал всей политики с неминуемым концом — главный мотиватор всех действий высшей власти.

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