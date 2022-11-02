 

Билли Айлиш и Джесси Разерфорд официально подтвердили свой роман

02.11.2022, 12:29, Разное
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Последние недели поклонники 20-летней Билли Айлиш активно обсуждают ее нового избранника — 31-летнего фронтмена The Neighbourhood Джесси Разерфорда. Сначала пару заметили на прогулке, а затем и на полноценном свидании. А теперь они официально подтвердили свой роман — Билли опубликовала в личном блоге новые снимки, на которых звезды вместе празднуют Хэллоуин.

Жизнь — сумасшедшая. Счастливого Хэллоуина, — написала она в посте под каруселью фото и видео.

Билли и Джесси

Стоит отметить, что фанаты не в восторге от выбора певицы. Для начала, их возмущает то, что Айлиш выбирает парней постарше — разница в возрасте с Джесси у нее 11 лет. Как и у прежнего бойфренда Билли, актера Мэттью Ворса, с которым певица, по слухам, рассталась в этом году из-за многочисленных измен. Возможно, поэтому пара выбрала для Хэллоуина костюмы, чтобы подчеркнуть — их эти слухи не волнуют. Певица нарядилась ребенком, а музыкант — стариком.

До Билли Джесси Разерфорд долгое время встречался с автором-исполнительницей Анабель Инглунд, и затем с моделью и инфлюенсером Девон Карлсон. С Девон он расстался в начале этого года.


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