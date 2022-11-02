От липосомальной сыворотки до аромата метаморфоз: бьюти-дайджест недели

Sesderma

В основе липосомальной сыворотки для лица C–VIT 5 — пять видов витамина С в стабилизированной форме. Мощный антиоксидант дополняют такие компоненты, как центелла азиатская, гиалуроновая кислота, протеогликаны, экстракт плодов цезальпинии и каррагинан. Вместе они призваны выровнять тон, усилить естественное сияние кожи, сделать ее гладкой и упругой.

Л’Окситан

Бестселлер бренда — крем для рук “Карите” — настоящий must have для холодного времени года. Он на 20% состоит из масла карите, обладает насыщенной текстурой, легко впитывается. Крем многофункционален: увлажняет кожу, заживляет микротрещинки, защищает от агрессивных воздействий окружающей среды, восстанавливая баланс кожного барьера. А какой аромат!

MORPH

В сети “РИВ ГОШ” — премьера: теперь здесь на эксклюзивных условиях представлен нишевый парфюмерный бренд Morph. Его название — короткая форма слова “метаморфозы”, в них же заключена и суть концепции ароматов. Основатель марки — Андреа Анджелино, итальянский юрист, который всегда был увлечен модой. Парфюмер Morph — француз Дуглас Морел, ученик Франсиса Кюркджяна.

Мастерская Олеси Мустаевой

Серия Siberian Botany — это продукты на основе лечебных и ценных растений Сибири, Байкала, Алтая. Среди новинок — спрей-мист для лица, полученный инновационной технологией комплексной переработки древесины без применения воды. В составе — более 60 биологически активных веществ, которые помогают очистить кожу, улучшить цвет лица, снять раздражение.

Authentic Beauty Concept

Новинка бренда – коллекция Mindful Origin. В нее вошли многофункциональные продукты для мгновенного увлажнения и заботы о себе, обладающие легкими формулами и едва уловимыми текстурами. Среди средств, которые отличаются персонализированным подходом, — гель-желе маска со спирулиной и алоэ вера, преображающий мист для лица и волос с формулой на основе рамбутана и не содержащей силиконы, легкий крем для рук и волос с формулой на основе бакучиол и другие находки.

World Class

В спа-салоне клуба World Class Red Side состоялась презентация аппарата по скульптурированию мышц Emsculpt от BTL, которую посетили Маша Цигаль и другие гости. Он оказывает одновременное комплексное воздействие и на мышцы, и на жировые отложения. В основе процедуры лежит технология воздействия высокоинтенсивным сфокусированным электромагнитным полем HIFEM (High-Intensity Focused Electro-Magnetic), которое вызывает 20 тыс. непроизвольных сокращений мышц за 1 процедуру.

Маша Цигаль на презентации

“Пальчики” и “Доброшрифт”

В начале октября отмечался Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. Сеть салонов “Пальчики” и “Доброшрифт” запустили благотворительную акцию “Добрый маникюр”. Вплоть до 10 ноября в салонах сети можно выполнить одну из услуг меню, в названии которой есть слово “Добрый”, чтобы поддержать проект. Часть средств от каждой из этих услуг будут направлены в пользу подопечных фонда.

FREEDOM

В Европе продукция бренда известна более 20 лет, в России появилась относительно недавно. Разработанные немецкими врачами, тампоны без веревочки созданы из медицинского материала. Они одобрены гинекологами и протестированы дерматологами, имеют форму сердца. Обещают не только защиту, но и возможность не отказывать себе в привычных активностях.