НАТО взяло на себя ответственность за прорыв канализации в Волгограде

Коммунальная авария в Волгограде, в результате которой город затопило фекальными массами и до 200 тысяч горожан остались без воды, оказалась успешно проведённой диверсионной операцией Североатлантического альянса.

Об этом сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Операция «Грязная бомба» была осуществлена немецкими военно-морскими силами (Шольцмарине) при поддержке польских коллег из диверсионно-сантехнического отряда дивизии имени Леха Качиньского. По словам Столтенберга, действия НАТО стали первым боевым ответом на непрекращающуюся многомесячную агрессию России против Украины.

– Время переговоров прошло и НАТО переходит к активным действиям. Мы будем сражаться на пляжах, в хрущёвках, в очередях на кассе и на обледенелых улицах. Мы никогда не сдадимся. Наши диверсанты сделают жизнь россиян настолько невыносимой, что они будут вынуждены свергнуть Путина, — заявил Столтенберг.

По предварительным данным следствия, подтверждается версия, что в волгоградской канализации работала та же группа боевых водолазов, что и при взрыве на газопроводе «Северный поток». Спецслужбы России не исключают, что следующей целью НАТО может стать организация перебоев в работе отопления крупных российских городов предстоящей зимой.

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