Ребенка не будет: залетевшая на старости лет Ходченкова потеряла надежду на малыша

На днях знаменитая блондинка удивила народ неожиданным снимком в своем микроблоге. Прославленная актриса сфотографировалась с огромным беременным пузом, которое наверняка вызвало массу вопросов у пользователей: неужели Светлана Ходченкова залетела на старости лет?

Но, к сожалению или к счастью, живот оказался накладным, а преобразилась звезда театра и кино для очередной роли. Так что, пока ребенка в ее жизни не будет. Актриса, к слову, до сих пор не замужем, а женщин, которые решаются на рождение детей в 39-летнем возрасте, обычно называют “старородящими”.

Впрочем, по мнению таролога Марианны Абравитовой, это звание вряд ли когда-нибудь настигнет Светлану Ходченкову, ведь она из-за своей жизненной позиции потеряла надежду на рождение ребенка. Толковательница отметила, что артистка чересчур увлечена своей работой – за нее, она, мол, и вышла замуж.

Что же касается материнского счастья, то воспитание отпрысков в ее планы не входит из-за страха упустить свой шанс на успех.

“Светлана считает, что если уделить время сейчас личному счастью и рождению детей, то она выпадет из обоймы, и попасть обратно будет сложно. В ее случае высока вероятность, что до детей дело не дойдет”, – отметила таролог, рассуждая о будущем Светланы Ходченковой.