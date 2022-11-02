“Ненавижу”: бьющийся в истерике Цой врезал родной матери со слезами на глазах

Победитель шоу “Маска” российский певец Анатолий Цой дал откровенное интервью, в котором поведал о жизненных трудностях. С проблемами Цой столкнулся с самого раннего возраста.

Когда его сверстники гоняли во дворе мяч и играли в “Казаки-разбойники”, несчастный Цой с грустью смотрел на них в окно. Все дело в том, что мать выбрала для своего наследника нелегкий путь артиста, и готовить к этому она стала его с малых лет.

На большую сцену Цой вышел, когда ему было всего шесть лет. Тогда он выиграл первый в своей жизни международный конкурс.

Мальчик днями и ночами занимался музыкой и пением. В итоге это привело к такому отвращению, что Цой возненавидел музыку. Однако мать верила в него и поддерживала.

“Лет в семь или восемь я пришел в истерике домой и сказал: “Мам, все. Я завязываю”. Слезы, сопли. “Я не буду больше петь, ненавижу музыку”, – приводит слова Анатолия телеканал “360”. Тогда этими словами мальчик буквально врезал своей матери “в благодарность” за все, что она для него сделала.

Старания не прошли даром – сегодня Анатолий Цой успешный артист. Он благодарен своей матери за то, что она не сдалась.

Стоит отметить, что поклонники часто принимают Анатолия Цоя за сына певицы Аниты Цой, однако на самом деле они просто однофамильцы и коллеги по сцене.