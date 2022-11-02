 

Опубликован новый кадр из продолжения “Аватара” Джеймса Кэмерона

02.11.2022, 11:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В сети появился новый кадр фильма “Аватар 2: Путь воды” – ожидаемого фанатами сиквела культовой ленты Джеймса Кэмерона 2009 года. 

История сиквела развернется спустя несколько лет после событий первого фильма. Джейк Салли стал предводителем народа На’ви и взял на себя миссию по защите Пандоры от военных с Земли. Однако они вынуждают его искать новое убежище в глубинах океана, где и пройдут основные события фильма.

Премьера “Аватара 2” состоится 15 декабря 2022 года. По слухам, сиквел будет идти 190 минут – на 12 минут дольше режиссерской версии первого фильма.

Первая часть вышла в 2009 году и собрала в прокате рекордные 2,8 миллиарда долларов при бюджете в 250 миллионов. 

В сентябре этого года во время Disney D23 Expo режиссер Джеймс Кэмерон объявил о начале съемок четвертого фильма. Эта и третья части выйдут с интервалом в два года — в 2024-м и 2026-м соответственно. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06.22 / Беглов поможет зятю получить территорию «Горской» для элитного строительства

13.06.22 / Под Омском обнаружили две линии древнейшего метрополитена

28.01.21 / У омоновца, пнувшего женщину, обнаружили израильское гражданство

03.04.21 / Случай с доктором, который нашел возле дороги НЛО с телами пришельцев

04.07.22 / Бросил мать Порошиной ради молоденькой, сбил человека: громкие выходки Дмитрия Назарова

02.06.21 / СМИ: Бейонсе и Джей Зи купили самый дорогой автомобиль в мире

11.08.21 / Звезда “Секса в большом городе” Джон Уилли Гарсон о Михаиле Барышникове: “Он слишком русский”

28.01.22 / Эксперты поддержали создание новых собачьих площадок в Москве

08.05.22 / Guardian – власти Китая заверили, что будут бороться с COVID-19 до нулевых значений

15.08.22 / Нецензурно выразилась: Лера Кудрявцева обвинила СМИ в придумывании новостей о ее жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика