Опубликован новый кадр из продолжения “Аватара” Джеймса Кэмерона

В сети появился новый кадр фильма “Аватар 2: Путь воды” – ожидаемого фанатами сиквела культовой ленты Джеймса Кэмерона 2009 года.

История сиквела развернется спустя несколько лет после событий первого фильма. Джейк Салли стал предводителем народа На’ви и взял на себя миссию по защите Пандоры от военных с Земли. Однако они вынуждают его искать новое убежище в глубинах океана, где и пройдут основные события фильма.

Премьера “Аватара 2” состоится 15 декабря 2022 года. По слухам, сиквел будет идти 190 минут – на 12 минут дольше режиссерской версии первого фильма.

Первая часть вышла в 2009 году и собрала в прокате рекордные 2,8 миллиарда долларов при бюджете в 250 миллионов.

В сентябре этого года во время Disney D23 Expo режиссер Джеймс Кэмерон объявил о начале съемок четвертого фильма. Эта и третья части выйдут с интервалом в два года — в 2024-м и 2026-м соответственно.