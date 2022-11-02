 

Закопали: россияне простились со Львом Лещенко после трагедии

02.11.2022, 10:00, Разное
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Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. Тогда его семья жила в коммунальной квартире в деревянном двухэтажном доме в Сокольниках. Отец служил на фронте в войсках НКСВД. Мать, происходившая из рязанского купеческого рода, воспитывала детей – старшую сестру Льва Лещенко Юлию и его.

“Родился я… когда под Москвой шли самые ожесточенные бои с немцами. Принимала меня баба Женя, так как ни о каком роддоме в то время нечего было и думать. Как только отцу сообщили об этом радостном событии, он тут же примчался домой, прихватив с собой буханку хлеба, четвертинку спирта и еще кое-какие продукты из своего пайка”, – вспоминал Лев Лещенко в автобиографической книге “Апология памяти”.

Сейчас народному артисту РСФСР 80 лет. Однако о нем все реже слышно, и порой его совсем не видно, поэтому фанаты потеряли своего кумира. По мнению россиян в опроснике ЖЖ, лучшим певцом 2022 г. является Олег Газманов (14%). В рейтинге лучших также SHAMAN (Ярослав Дронов) (13%), Николай Басков (9%), Филипп Киркоров (8%). По 6% назвали Григория Лепса и Сергея Лазарева; по 4% — Николая Расторгуева (Группа “Любэ”) и Льва Лещенко. Таким образом прославленный артист скатился на самое дно рейтинга.

Образно говоря, Лещенко просто закопали и фактически признали неактуальным в современном шоу-бизнесе. Для такого великого артиста это настоящая трагедия. И если раньше Льва Лещенко можно было видеть на всех важных светских мероприятиях, то теперь комментариях россияне простились с ним.

“Не вернуть”; “Лещенко давно вообще не видно и не слышно”, – написали огорченные фанаты.


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