«Последний гвоздь в гроб бизнесу» — долги шведских компаний выросли почти вдвое за год

Совокупная задолженность шведских компаний по неоплаченным счетам за электроэнергию почти удвоилась за первые три квартала текущего года, пишет Dagens Nyheter. Малый бизнес находится под угрозой банкротства, но даже крупные предприятия получают платёжные поручения от судебных приставов. По словам представителей правоприменительного ведомства, у них зачастую возникает ощущение, что счёт за электричество станет «последним гвоздём в гроб бизнесу».



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Задолженность шведских предприятий по неоплаченным счетам за электроэнергию увеличилась на 98% за период с 1 января по 25 сентября этого года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. На 28% выросло количество платёжных поручений по долгам за электричество в отношении юридических лиц, то есть компаний и иных организаций. По данным службы судебных приставов Швеции, в абсолютном выражении речь идёт об увеличении с 4774 до 6107 дел, а общая сумма долга выросла с 26,7 миллионов ​​до 52,9 миллионов шведских крон в текущем году. «То, что у нас почти 100-процентный рост размера долга, создаст проблемы в будущем, поскольку, если компании не смогут выплатить долги, это приведёт к увольнениям и банкротствам», — заявил представитель ведомства Давур Вулета изданию Dagens Nyheter.

Риск банкротства в первую очередь относится к малому бизнесу, и здесь уже можно разглядеть начало тенденции. В течение сентября число банкротств предприятий увеличилось на 13%. Инспектор шведского правоприменительного ведомства Рикард Кранц ведёт дела по взысканиям как в домах частных лиц, так и на предприятиях. По его словам, многие из тех предпринимателей, с которыми он встречается сейчас, говорят, что они попали в беду, получив «двойной удар». Во время эпидемии короновируса был введён мораторий на оплату налогов, однако по истечении его срока налог должен быть уплачен. В то же время счета за электроэнергию взлетели до небес, и для некоторых компаний счета стали непосильными, пишет Dagens Nyheter.

Огромные счета за электроэнергию рискуют запустить эффект домино среди предпринимателей. «Многие жалуются, что им не платят за работу, а потом ещё и приходит счёт за электричество. Они предоставляют услугу или продукт, а затем им не платят, потому что заказчик тоже испытывает трудности с оплатой счетов за электроэнергию. Если вам не платят, то и вы не можете заплатить», — отметил Рикард Кранц в беседе с журналистами Dagens Nyheter.

В должники попадают компании из всех отраслей, но особенно тяжело сейчас производственным компаниям. Порой приставы конфискуют оборудование, которое критично для продолжения деятельности, и дальнейшее существование предприятия становится нецелесообразным, после чего следует банкротство. Среди 500 компаний-должников, которые в 2022 году попали в базу данных судебных приставов, есть и крупнейшие компаний Швеции, такие как Telia, Tele 2 и H&M. Долг H&M за электроэнергию был относительно небольшим, чуть более 49 500 шведских крон (277 тыс. руб. — ИноТВ), но компания тем не менее серьёзно относится к тому факту, что она попала в список должников судебных приставов. «Наша цель состоит в том, чтобы все наши непогашенные долги были выплачены вовремя, и сейчас мы проводим внутреннее расследование того, что могло произойти», — пишет представитель H&M в электронном письме газете Dagens Nyheter.

Когда Рикард Кранц занимается взысканиями с владельцев предприятий, которым грозит банкротство, у него часто возникает ощущение, что счёт за электроэнергию станет «последним гвоздём в гроб их бизнесу». «Это огромные убытки как для общества, так и для отдельного человека. Нельзя забывать, что за каждым предприятием стоит человек, который где-то мечтает жить за счёт прибылей от своего дела», — резюмировало издание Dagens Nyheter, цитируя слова судебного пристава.