Ольга Орлова раскрыла пол своего будущего ребенка

Ольга Орлова рассказала своим подписчикам, кто у нее совсем скоро родится. Напрямую 44-летняя экс-участница группы “Блестящие” не стала называть результат УЗИ. Вместо этого она решила рассказать анекдот.

Будущий отец нетерпеливо тискает руку своей беременной жены во время сеанса УЗИ. Наконец, он не выдерживает и нервно вопрошает: “Когда уже мне сообщат пол моего сына?”. УЗИст строго смотрит на него и сдержанно отвечает: “Сообщаю: Пол вашего сына – девочка”, – написала она, сопроводив пост смайлами в виде бантов розового цвета.

Поклонники поняли засыпали будущую маму поздравлениями. В комментариях отметилась и бывшая коллега Орловой по группе “Блестящие” Анна Семенович – она оставила восторженный комментарий.

О второй беременности Ольги Орловой стало известно в конце сентября. О том, что они с супругом-бизнесменом Валерием ожидают пополнение, она сообщила в социальных сетях. Чуть позже Ольга снова вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем состоянии.

Напомним, что Ольга и Валерий поженились 27 сентября 2021-го. До этого Орлова была в браке лишь однажды — с бизнесменом Александром Кармановым. Познакомившись с ним в 2000 году, она покинула золотой состав “Блестящих” и родила сына Артема, сейчас ему 23 года. Супруги развелись в 2004-м.