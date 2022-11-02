Меган Маркл о детях, материнстве и поддержке принца Гарри в новом выпуске подкаста

Во вторник, 1 ноября, 41-летняя Меган Маркл представила очередной выпуск авторского подкаста “Архетипы”, гостями которого стали актриса Памела Адлон и первая леди Канады Софи Трюдо. В эфире Меган поговорила с собеседницами о беременности, материнстве и связанном с ним чувстве вины, и, как всегда, рассказала больше подробностей их с принцем Гарри семейной жизни.

По словам Меган, к зачатию детей она подошла осознанно. Оказывается, ее давняя приятельница Трюдо поделилась с герцогиней специальными техниками медитаций, которые та практиковала на протяжении всей беременности — правда, не уточнила, первой или второй.

Софи не просто жена или первая леди. Она из тех людей, кто действительно заботится о своих друзьях, – сказала Меган. – Во время моей беременности она регулярно присылала эти медитации и голосовые заметки, всячески поддерживала меня, и на протяжении многих лет я обращалась к ней за советом.

Также Меган призналась, что их с Гарри дети, в том числе годовалая Лилибет, растут невероятно быстро, и домашних забот в доме Сассекских хватает сполна. Впрочем, принц Гарри всегда готов помочь своей супруге, и ей, как прочим домохозяйкам, не приходится разрываться между двойней.

Лили только начала ходить. Арчи всего три года, так что да, я в самой гуще событий. Уверена, когда они станут старше наша утренняя суета станет еще более хаотичной, – сказала она. – Я начинаю готовить ланч-бокс Арчи пока он еще спит, в это время у меня на руках Лили, и я даю немного перекусить ей, а в это время мой муж помогает разбудить и спустить вниз сына. Я готовлю завтрак для всех троих. Это очень важно для меня. Мне нравится это делать. Для меня это просто лучший способ начать утро.

Кроме того, Меган отметила, что Гарри поддерживает ее не только в семейном быту, но и в прочих делах. Например, из подкаста мы узнали, что он в значительной степени помог ей пройти тест на гражданство Великобритании, от получения которого она, кстати, впоследствии отказалась, переехав вместе с супругом в США в 2020 году.

Первый выпуск подкаста “Архетипы” вышел на платформе Spotify в августе этого года. Гостьями Меган уже стали теннисистка и близкая подруга Серена Уильямс и певица Мэрайя Кери, а также светская львица Пэрис Хилтон. Заявленная цель проекта — “исследовать ярлыки, которые ограничивают женщин”. Меган планирует общаться с историками и экспертами и “раскрыть происхождение этих стереотипов”.

Сделку со стриминговым сервисом Меган Маркл и принц Гарри заключили еще в 2020 году после переезда в Лос-Анджелес. Передачу назвали в честь старшего сына Сассекских Арчи. В апреле этого года Меган Маркл зарегистрировала историческое слово Archetypes, в переводе означающее “архетипы”, в качестве своей авторской собственности.