«Похоже на WarCraft III» – хакер Джокер рассказал о системе управления украинскими войсками

Российский хакер Джокер рассказал о системе управления войсками DELTA, переданной ВСУ американскими кураторами.

По словам взломщика, созданная НАТО система позволяет выделять военнослужащих рамочкой и посылать в атаку.

Графический дизайн программной части был разработан студией Blizzard, за его основу был взят интерфейс компьютерной игры WarCraft III. Пользователь в режиме онлайн может проверить полоску здоровья военнослужащих, выделять их рамочкой, перемещать и направлять в атаку при помощи компьютерной мыши, а также отдавать приказы об использовании таких способностей, как бросок гранаты.

Джокер рассказал также о некоторых забавных особенностях системы обратной связи: солдат, на которого кликнули мышкой или передали приказ, обязан ответить в шлемофон одной из стандартных реплик, вроде «Будет сделано», «Да, повелитель» или «За Украину!» В противном случае солдата стимулирует вшитый в его униформу электрошокер.

– По сути, украинские генералы играют в некоторое подобие WarCraft III. У них там разные юниты – тероборонец, ВСУшник, наёмник, нацист, наркоша, педик и так далее. У каждого свои способности и характеристики. Командующий может при помощи микроконтроля управлять каждым отдельным солдатом, вплоть до того, в какой момент ему бросить гранату, – поделился своими открытиями Джокер.- После того, как я взломал их систему, я с помощью чит-кодов понизил мораль военнослужащих и их хит-пойнты. К тому же, генералы ВСУ полные нубы (новички – ред.) в WarCraft и не умеют использовать горячие клавиши.

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