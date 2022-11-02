 

Глава «Калашникова» Лушников: В 2026 году обеспечим стрелковые виды спорта патронами высшего качества

02.11.2022, 9:02, Новости дня
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Концерн «Калашников» планирует обеспечить все стрелковые виды спорта в РФ малокалиберными патронами высшего качества до конца 2026 года, рассказал глава концерна Алан Лушников.

По словам Лушникова, в 2026 году малокалиберными патронами высшего качества будут обеспечены все российские биатлонисты и спортсмены других стрелковых видов спорта, передает ТАСС.

По его словам, концерн «Калашников» одобрил проектное предложение модернизации производства патронов калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения серии «Олимп», которое по плану должно быть реализовано в 2023-2025 годах. В рамках технического переоснащения предусмотрены как модернизация действующего, так и закупка современного высокотехнологичного оборудования, что обеспечит сувеличение производственных мощностей по выпуску патронов «Олимп» для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в условиях санкций, который оценивается примерно в 8 млн патронов.

По словам Лушникова, концерн «Калашников» работает с заявками от спортивных организаций Казахстана, Узбекистана и Киргизии на поставку патронов серии «Олимп».

«В 2021-2022 годах Белорусскому клубу биатлона было поставлено свыше 300000 патронов «Олимп» и взаимовыгодное сотрудничество с белорусскими партнерами, безусловно, продолжится. Что касается заявок от других стран, то сейчас мы работаем с заявками от спортивных организаций Казахстана, Узбекистана, Киргизии, где традиционно крепка репутация нашего патрона «Олимп», – рассказал Лушников.

Глава концерна также заявил, что сейчас основная масса патронов «Олимп» производится для внутреннего рынка. «Здесь спрос формируют Союз биатлонистов России, а также спортивные школы и организации страны, развивающие пулевую стрельбу», – сказал Лушников.

Ранее гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков рассказал, что предприятие прорабатывает возможности создания серии гражданских патронов «Олимп».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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