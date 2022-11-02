 

Один из авторов фильма «Военкоры» Артем Сомов рассказал о целях проекта

02.11.2022, 9:02, Новости дня
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Автор документального фильма «Военкоры» из творческого коллектива RT режиссер Артем Сомов сообщил о главной цели проекта.

По его словам, проект был задуман давно, так как творческая команда считала крайне интересным и важным показать то, чем живут, чем дышат люди, которые работают на Донбассе. Сомов добавил, что то, как эти люди думают, что их мотивирует, что ими движет, к чему они стремятся, от чего они страдают, обычно остается за кадром, передает RT.

Тем временем в ООН фильм уже презентовали. Выход картины запланирован в конце 2022 года. В числе героев фильма – Мурад Газдиев, Евгений Поддубный, Семен Пегов.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке был показан тизер фильма. После этого выступят авторы и герои фильма, они расскажут о создании картины и об особенностях своей работы.

Один из героев фильма журналист Евгений Поддубный во время презентации проекта сообщил об отстаивании правды в Донбассе.

«К сожалению, за правду в 2022 году приходится биться. Свою правду приходится доказывать, свою правду приходится отстаивать. Этим в основном мы здесь и занимаемся. Стараемся показать и нашим зрителям, и западным зрителям, которые лишены доступа к объективной информации, к сожалению, как всё происходит на самом деле», – отметил он.

По мнению Поддубного, то давление, которое на российских журналистов оказывают оппоненты, показывает, что в целом российской стороне удается донести правду.

«Мы черное называем черным, а белое называем белое», – заключил он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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