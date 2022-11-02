 

USINDOPACOM: Пуски ракет КНДР не несли угрозы персоналу США, территории или союзникам

02.11.2022, 9:02, Новости дня
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Пуск ракет КНДР не представлял непосредственной угрозы для территории, персонала США, а также союзников, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования американских ВС (USINDOPACOM).

В USINDOPACOM сообщили: хотя командование признало, что пуски ракет КНДР не несли угрозы персоналу США, территории, или союзника, но они подчеркнули «безрассудное поведение КНДР», передает РИА «Новости».

Как сообщало агентство Ренхап, некоторые воздушные маршруты в Японском море будут закрыты с 10.58 (4.58 мск.) 2 ноября до 11.05 (5.05 мск) 3 ноября.

Отмечается, что министерство рекомендовало местным авиакомпаниям выбирать обходные пути для обеспечения безопасности пассажиров на маршрутах в США и Японию.

Ранее в срезу в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что Северная Корея запустила не менее 10 ракет в сторону Японского и Желтого морей.

Напомним, в 2022 году КНДР провела уже 29 ракетных испытаний. Северная Корея устраивает их с конца сентября в ответ на отказ США и Южной Кореи прекратить военные учения, которые в Пхеньяне рассматриваются как репетиция войны против КНДР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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