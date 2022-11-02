 

“Еще один” – выскочившую замуж Поплавскую застукали в постели с другим мужчиной

02.11.2022, 8:35, Разное
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Недавно российская актриса театра и кино Яна Поплавская вновь обрела женское счастье. Она вышла замуж за радиоведущего Евгения Яковлева через семь лет совместной жизни и 15 лет знакомства. Супруг младше Поплавской на 15 лет: ей 55, а ему 40.

“Решили показать пример традиционного брака. Пропагандируем семейные ценности. Если за пропаганду ЛГБТ многомиллионный штраф, можно ли получить премию за пропаганду брака мужчины и женщины?” – рассказала желающая озолотиться Яна Поплавская.

Известная в России и СНГ по роли Красной шапочки в одноименном фильме Яна Поплавская в последнее время активно выражает патриотическую позицию и пропагандирует традиционные ценности. Тем не менее, не все фанаты могут назвать отношения с новым мужем традиционными.

“Семь лет в гражданском браке, это блин семейные ценности”, “Семь лет жили вне брака? И эта женщина будет кого-то упрекать?” – написали критики в комментариях.

Между тем таролог Марианна Абравитова отметила, что Яна Поплавская не последний раз вышла замуж. Медиум сделала расклад на картах и, благодаря паранормальным способностям, увидела будущее. В нем она условно застукала актрису в постели с другим мужчиной. Таролог уверена, что у звезды будет еще один брак.


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