 

Тощая выскочка Гагарина щедро вмазала Пугачевой: Убогая вы

02.11.2022, 8:35, Разное
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Музыкальные предпочтения и авторитеты в мире отечественного шоу-бизнеса у россиян изменились. Как передает телеканал “360”, ВЦИОМ провел опрос, чтобы выяснить, кто у населения на данный момент считается любимым исполнителем. В лидерах оказалась Полина Гагарина.

Да, именно знаменитая блондинка заняла первое место в рейтинге среди артистов-женщин. Впрочем, это неудивительно. В последние годы она активно работает над собой, а также своей карьерой. Посмотреть хотя бы, как она похудела! Поклонники не устают восхищаться тем, как певица из полненькой дамочки превратилась в тощую красавицу.

К тому же Полина Гагарина в последнее время ведет себя как выскочка – в хорошем смысле. Она постоянно мелькает на телевидении, записывает новые хиты и выступает перед поклонниками в разных городах.

Чего не скажешь об Алле Пугачевой, которая за последний год буквально отвернулась от своей аудитории, покинув Россию и назвав ее жителей “холопами” и “рабами”. Нельзя не признать, что любовь народа к ней поубавилась. Взять хотя бы комментарии под ее фотографиями в соцсетях, в которых немало негатива.

“Люди, которые предали свой народ. Не возвращайтесь! Уже не любим. Убогая вы”, – пишет народ.

В общем, неудивительно, что имя Примадонны оказалось на втором месте, а любимица миллионов Полина Гагарина, можно сказать, щедро вмазала артистке, взобравшись на музыкальный Олимп, который когда-то принадлежал Алле Пугачевой.


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