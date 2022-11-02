“Мобилизовался”: поникший из-за развода Газманов пошел другой дорогой

Родион Газманов пообщался с поклонниками в своем аккаунте и рассказал о новом хите, который родился у него практически случайно.

“Песня “Столица” родилась, когда перед концертом на одной из московских площадок меня попросили спеть песню про Москву”, – рассказал звездный наследник.

Газманову предложили исполнить сначала песню отца “Москва, звонят колокола”, однако он отказался, мол, пошел другой дорогой. Мужчина иронично заявил, что в семье не принято отнимать хлеб у старших. Тогда сын Олега Газманова получил предложение написать собственный хит.

“Я все же мобилизовался и за пару дней дописал из давно лежавшего черновика песню про столицу, которую (как песню, так и город) я люблю, и которой немного горжусь”, – написал Родион Газманов в своем блоге.

Певец опубликовал фрагмент видео, на кадрах которого он и его друзья, среди которых актриса театра и кино Лиза Арзамасова, поют его новую песню и снимают себя на селфи-видео.

“Столица, о тебе мои слова. Столица, реки, солнце и знакомых лица. Я люблю тебя, Москва”, – поет Газманов в своей композиции.

Ранее поклонники с упоением слушали историю Родиона о разводе родителей. Когда Олег Газманов ушел из семьи, наследник поник от горя.

К слову, тема мобилизации сейчас как никогда актуальна, поэтому Родион Газманов затронул ее очень кстати, ведь многим людям сейчас приходится преодолевать себя и выражать истинный патриотизм. Ранее в Минобороны рассказали, где будут служить срочники осеннего призыва, сообщает Пятый канал.