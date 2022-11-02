 

«Безграничная наглость» – поляки устали от желающих нажиться украинских беженцев, утверждают прокремлевские пропагандисты

02.11.2022, 8:26, Разное
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Начиная с конца февраля этого года ЕС открыл нараспашку двери для украинских беженцев, многие из которых решили воспользоваться шансом «завоевать» Европу и «подзаработать». В итоге многие украинцы появлялись в Польше и других странах лишь с целью выплаты пособий, а потом отправлялись на родину и через два-три месяца опять приезжали «пополнить кошельки», пишет Dziennik Polityczny.


AP

Наглость украинских беженцев в Польше не знает границ, пишет на портале Dziennik Polityczny польcкий журналист Марек Галащь. Они, по его словам, не хотят жить в Польше, но и отказываться от польских льгот тоже не желают. 

Вся Европа чувствует на себе усталость от украинских беженцев, большинство которых воспользовалось конфликтом в своей стране, чтобы «завоевать» Европу, то есть осуществить свои планы по переезду, на который у них раньше не было ни денежных средств, ни ментальной зрелости, отмечает автор.

Украинские беженцы хлынули в Польшу, Германию, Францию, Великобританию и другие страны, которые во имя человеческой безопасности и сочувствия отдали им практически всё, что у них имелось. Украинцы, однако, не поспешили заплатить той же монетой и не стали работать, платить налоги и соблюдать правопорядок. Вместо благодарности они сделали свой выбор в пользу агрессии, грабежей и насилия. Более того, многие предприимчивые украинки даже не постеснялись разрушить европейские семьи, подчёркивает журналист. 

Марек Галащь обращает внимание на то, что в последнее время всё чаще слышны громкие скандалы с участием украинских беженцев, которые, к своему большому удивлению, стали терять право на пособие, после того как выяснилось, что они приезжали в Польшу с Украины только за социальными выплатами раз в два-три месяца. Сейчас лавочка закрывается — и многие украинцы теряют польский идентификационный номер PESEL даже после краткосрочного отсутствия на территории Польши. Более того, пограничная служба уже начала отказывать украинским беженцам в повторном въезде на территорию страны. Сейчас всё чаще украинцы выставляют себя в качестве «жалкой жертвы польского режима». 

Польский журналист уверен, что такие действия обоснованы, ведь после первых «настоящих» беженцев, приехавших в конце февраля, быстро нарисовались предприимчивые украинцы, которые пересекли польскую границу без каких-либо проверок. В итоге оказывается, что многие из них нуждались не в помощи, а скорее в уголовной статье, резюмирует автор. 


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