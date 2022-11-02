Луна могла быть построена сверхразвитой человеческой цивилизацией

В культурах различных народов есть множество мифов о том, как возникли Земля, Солнце и Луна.

Обычно они довольно стандартные и связаны с деятельностью различных Богов. Но в китайской книге династии Тан (618-907 год нашей эры) под названием “Юян Цзацзу” содержится довольно любопытная история о том, как появилась Луна.

“Во время правления Вэнь Цзуна (809-840 годы н.э.) Ван Сюцай и младший брат Чжэн Жэньбэня отправились на гору Суншань и заблудились. Они спросили дорогу у простолюдина, отдыхающего на обочине дороги, заодно задав вопрос, откуда он родом.

Мужчина со смехом сказал им в ответ: “Дорогие господа, знаете ли вы, что Луна состоит из семи сокровищ? Луна похожа на шар, она внутри пуста. Сияние Солнца отражается от ее поверхности. Ее строили 82 тысяч семей, и я из одной из них”.

Потом он показал путешественникам верный путь, а затем исчез из виду”.

Итак, более тысячи лет назад в китайской книге уже была информация о том, что сама Луна не излучает свет, а лишь отражает солнечный свет. Как они в те древние времена могли знать об этом?

Рассказ монаха

Не только в этой легенде есть информация о том, что Луна была искусственно создана людьми. Есть еще слова некоего китайского монаха-отшельника, который рассказывал о своей прошлой жизни, что была сотни миллионов (!) лет назад. Якобы тогда уже существовала человеческая цивилизация и она была гораздо более развитой, чем нынешняя.

Он говорил, что в то время существовали большие города с очень высокими домами и они были расположены во всех уголках мира, а гигантские корабли дрейфовали по воздуху, перевозя тысяч пассажиров.

Благодаря передовой науке и технике те люди однажды начали задумываться о создании искусственного небесного тела, которое могло бы освещать Землю ночью. При этом объект должен был светить не сильно ярко, чтобы люди могли спать, но при этом, чтобы такой свет мог достаточно освещать объекты.

Когда была выдвинута эта, казалось бы, немыслимая идея, ее поддержали все слои общества и затем все человечество мобилизовалось для реализации постройки огромного проекта. В той жизни монах работал инженером и непосредственно участвовал в строительстве Луны.

Он рассказал, что внутри ядра Луны находится множество точных шестеренок, механизмов, силового оборудования и других устройств, а в промежутке между ядром и оболочкой Луны ничего нет. Внешний же слой представляет собой защитную оболочку из толстой металлической пластины толщиной в несколько километров.

После нескольких лет непрерывной работы человечество, наконец, завершило строительство Луны. Видимая поверхность спутника была специально настроена так, чтобы ночью отражать солнечный свет и отправлять его на Землю.

Для того чтобы Луна светила непрерывно, скорость ее вращения была рассчитана таким образом, чтобы одна ее сторона всегда была обращена к Земле. Именно эта сторона была настроена, другая же нет.

Весь тот мир торжественно отметил день завершения строительства. Строители Луны стали самой уважаемой группой людей того времени, и их долгое время прославляли.

Однако позже то развитое общество пришло к моральному краху из-за все большего потакания собственным прихотям. В итоге это привело к нехватке материальных ресурсов и большим экологическим проблемам. А когда Земля сильно пострадала, то человеческие дома были разрушены и все их цивилизация была уничтожена. Остатки человечества деградировали в обезьяноподобных существ.

Странности Луны

Многие современные ученые тоже неоднократно отмечали, что Луна больше похожа на искусственный объект, чем на случайное космическое тело, волею случая закрепившееся по орбите вокруг Земли. Вот список некоторых лунных странностей:

1. Диаметр Луны составляет ровно 1/395 диаметра Солнца, а расстояние между Луной и Землей составляет ровно 1/395 расстояния между Землей и Солнцем. Благодаря этому размеры Солнца и Луны визуально с земли кажутся одинаковыми. Такое явление нехарактерно для астрономии, и в настоящее время второго такого явления в обозримой вселенной обнаружено не было.

2. Луна всегда обращена к Земле одной и той же стороной. Кроме того, обратная сторона спутника сильно отличается от видимой своей особо неровной поверхностью. Если Луна является естественным небесным телом в Солнечной системе, то этого не должно быть.

3. Орбиты естественных спутников планет обычно эллиптические, в то время как орбита Луны практически круглая (с радиусом 380 000 км).

4. Луна возможно полая или имеет внутри огромные пустоты. Об этом неоднократно заявляли ученые.

С 1969 года США отправляют космические корабли на спутник для научных экспедиций. На поверхности были установлены сейсмографы. Одно из зарегистрированных лунных землетрясений длилось более 55 минут. Слабые колебания постепенно переросли в сильные. Максимальная интенсивность составляла около 8 минут, затем амплитуда постепенно ослабевала, пока все не успокоилось.

И все время лунного землетрясения был слышен какой-то непрерывный звучный гул.

“Луна звенела, как колокол”, – заявил Клайв Р. Нил, профессор геологии Университета Нотр-Дам (США), в отчете НАСА за 2006 год. Поэтому предполагается, что внутри Луны есть полая металлическая кора, а ее ядро покрыто рыхлым слоем толщиной от 16 до 32 км.