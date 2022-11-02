 

Жена космонавта и режиссера: Наталья Кустинская не получала ролей даже от мужа

02.11.2022, 7:23, Разное
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Наталье Кустинской, несмотря на титул красивейшей актрисы планеты, происхождение и браки с режиссером и космонавтом, не очень везло в карьере. Звезда, запомнившаяся многим по фильму «Иван Васильевич меняет профессию», не получала ролей даже от собственного мужа.

Наталья Кустинская запомнилась многим киноманам Советского Союза яркими образами красавиц. Эпизодическая роль в картине Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» стала настоящим мемом, а цитаты, произнесенными артисткой – пошли в народ. Эффектная внешность звёзды, казалось бы, должна принести ей огромную востребованность у режиссеров. Однако с этим Кустинской не везло, ролей она не получала даже от собственного мужа. Не помог актрисе даже тот факт, что в 1960-х годах ее признал мировой кинематограф, так, по версии французского журнала Candide, она была признана одной из красивейших актрис планеты. И даже то, что будущая звезда выросла в семье директора «Мосфильма» и эстрадной певицы, не стало залогом блестящей карьеры.

За годы работы она сыграла всего порядка 20 ролей, большинство из которых были эпизодическими. Сама Наталья Кустинская объясняла это тем, что она никогда не продавалась, не заводила романов с начальством или «нужными» людьми. Пользующаяся успехом у сильного пола артистка была замужем шесть раз. Тем не менее, даже от первого супруга Юрия Чулюкина, режиссера «Девчат», она не получала предложений на главные роли. При этом третьим мужем Натальи Кустинской был космонавт Борис Егоров. Шестой раз под венец артистка отправилась в 72 года, а ее избранник предпочел взять фамилию жены.

В 1982 году она получила открытый перелом черепа, упав во время прогулки с собакой. В 2002 году умер сын артистки, Дмитрий, известный по роли Димы Сомова в фильме «Чучело». Это ещё больше подорвало ее здоровье, в 2010 году она снова травмировалась, повредив позвоночник. Кустинской пришлось заново учиться ходить, при очередном падении она сломала плечо, а ее ноги при этом оказались на раскаленной батарее. Не сумев самостоятельно сдвинуть их, артистка лежала в таком положении несколько часов и получила ожоги четвертой степени. Далее звезда кинематографа впала в кому из-за пневмонии. В декабре 2012 года она скончалась от инсульта в возрасте 74 лет.


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