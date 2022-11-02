 

Роман с женатиком на 20 лет старше, брак с Ягудиным, опухоль: как живет Татьяна Тотьмянина

02.11.2022, 7:14, Разное
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Спортивные достижения Татьяны Тотьмяниной можно перечислять долго. Профессиональный путь фигуристки был очень насыщенным, но не обошелся без трудностей. То же можно сказать и о ее жизни за пределами катка. Спортсменка построила крепкую семью с Алексеем Ягудиным и дважды стала мамой, однако не все знают, что личное счастье далось ей нелегко.

Татьяна Тотьмянина выросла в простой семье и попала в фигурное катание по счастливой случайности. Врачи порекомендовали родителям девочки отдать ее в спортивную секцию, и те приняли решение, что дочь должна блистать на льду. Таня с удовольствием ходила на тренировки и не заметила, как фигурное катание стало буквально смыслом ее жизни.

После долгих лет одиночного катания Тотьмянина познакомилась со своим будущим партнером Максимом Марининым и перешла в парное. В тот момент ей было уже 14 лет. В 1999 году фигуристы вошли в сборную России, затем, после международных стартов, попали в десятку лучших в мире, а через пару лет уехали в США под крыло Олега Васильева. Вскоре карьера спортсменов пошла в гору.

Татьяна и Максим несколько сезонов удерживали лидерство в Европе, три года подряд становились чемпионами России, а в 2004-м их настигло испытание. Во время очередных соревнований Тотьмянина упала с неудачной поддержки партнера и ударилась головой об лед. Травма была серьезная, но, к счастью, все обошлось. Спортсменка быстро вернулась к тренировкам, а через некоторое время стала олимпийской чемпионкой и завершила карьеру.

В личной жизни Тотьмяниной тоже кипели страсти. В свое время у фигуристки закрутился роман с тренером Олегом Васильевым, который тренировал ее в Штатах. Мужчина был старше девушки на 20 лет, к тому же, состоял в браке, хотя и не жил с женой. Однако влюбленных это не смущало. Поговаривали, они даже планировали пожениться. Но отношения так и не привели к свадьбе.

Настоящее счастье спортсменка обрела рядом с Алексеем Ягудиным. Будущие супруги познакомились благодаря партнеру Татьяны и со временем стали друг для друга самыми близкими людьми. Ягудин и Тотьмянина вместе уже почти 15 лет и воспитывают двух дочерей: 13-летнюю Елизавету и семилетнюю Мишель.

К сожалению, вместе супругам пришлось преодолеть немало испытаний. Одно из них – серьезные проблемы со здоровьем Татьяны. Несколько лет назад у фигуристки обнаружили опухоль в желчном пузыре. Она прошла курс лечения в одном из онкологических центров и перенесла операцию. К счастью, сейчас со спортсменкой все в порядке.


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