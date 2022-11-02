Производство опиума в Афганистане при талибах подскочило за год почти на треть

Выращивание опиума в подконтрольном талибами* Афганистане выросло до 32% по сравнению с прошлым годом, пишет CBS News. Об этом говорится в докладе ООН, который содержит рекордные показатели производства наркотиков наряду с утверждениями о попустительстве опийной экономики со стороны запрещённого движения. Власти страны решительно отвергают все обвинения международной организации.



AP

Выращивание опиума в Афганистане в этом году подскочило на 32%, несмотря на запрет, введённый правящим режимом талибов*. Об этом говорится в ежегодном докладе Управления ООН по наркотикам и преступности. Представители движения «Талибан» отвергли такие выводы, заявив каналу CBS News, что это было частью «политически мотивированной» международной кампании давления. «Урожай опиума в Афганистане в 2022 году является самым прибыльным за последние годы: выращивание выросло на одну треть, а цены резко взлетели, несмотря на то что страну охватили каскадные гуманитарные и экономические кризисы», — говорится в опубликованном во вторник отчёте УПН ООН, пишет телекомпания CBS News.

В этом году площадь плантаций мака увеличилась с 437 тыс. акров в прошлом году до нынешних 576 тыс. акров. Таким образом, 2022 год стал третьим по величине годом (после 2017-го и 2018 года) по выращиванию опиума с 1994 года, когда УНП ООН впервые провело мониторинг. Афганистан имеет долгую историю выращивания опиума, который является ключевым ингредиентом множества наркотиков, вызывающих сильную зависимость — от героина до целого ряда опиоидных болеутоляющих средств, указывает CBS News.

Страна оставалась ведущим производителем прибыльного наркотика даже во время вторжения под руководством США, несмотря на то что её собственное правительство и страны-партнёры потратили миллионы долларов на уничтожение урожая. Южный Афганистан, считающийся родиной «Талибана», где в течение двух десятилетий войны с исламской экстремистской группировкой базировались тысячи американских военнослужащих, с 2001 года является центром выращивания опиума. «Культивирование по-прежнему сосредоточено в юго-западных частях страны, на долю которых приходилось 73 процента общей площади и где наблюдается наибольший прирост урожая», — сообщается в докладе ООН, в котором отмечается, что примерно 80% всего мирового урожая опиумного мака снимается в Афганистане, отмечает CBS News.

После того как талибы вернули себе власть в Афганистане в августе 2021 года, лидер движения Мавлави Хайбатулла Ахундзада издал указ, запрещающий по всей стране выращивание любых наркотиков, включая опийный мак. «Если кто-то нарушит указ, урожай будет немедленно уничтожен, а нарушителя будут судить по законам шариата», — предупредил верховный лидер «Талибана». Однако, несмотря на указ, талибы, как сообщается, закрывают на это глаза и разрешают фермерам продолжать выращивать опиум, пишет CBS News.

Экономика Афганистана продолжает испытывать трудности от внезапного прекращения международного финансирования, поскольку большинство иностранных правительств отказываются работать с талибами. Голод представляет собой неминуемую угрозу для миллионов жителей страны, и лишить фермеров средств к существованию стало бы трудным шагом для правителей Афганистана. «Незаконный оборот опиатов из Афганистана продолжается бесперебойно с августа 2021 года», — гласит доклад УНП ООН. «На урожай этого года указ, в значительной степени, не распространялся», — цитирует текст доклада канал CBS News.

Сухайль Шахин, глава политического офиса талибов в Катаре и назначенный посол в ООН, заявил CBS News, что информация, содержащаяся в отчёте ООН, «не соответствует действительности». «В Афганистане действует полный запрет на выращивание мака. Те, кто делает такие необоснованные заявления, сидя за своими рабочими столами в 20 тысячах километров от Афганистана, должны знать, что их используют в качестве инструмента давления на Исламский Эмират Афганистан, и их отчёт отражает множество политически мотивированных претензий», — заявил Шахин каналу CBS News.

Ещё до того, как Афганистан снова попал в руки талибов, экономика страны находилась в состоянии свободного падения по причине спешного вывода войск коалиции, пандемии и сильной засухи. По мере того, как группировка вновь установила свою власть, международные правительства, в том числе США, заморозили активы национального резерва Афганистана. Международная помощь была прекращена, и резко выросла безработица. Вдобавок были введены новые экономические санкции, а гуманитарный кризис стремительно углубился, констатирует CBS News.

«Афганские фермеры оказались заложниками незаконной опийной экономики», — отмечает исполнительный директор УНП ООН Гада Вали в опубликованном докладе. По данным авторов документа, в этом году афганские фермеры заработали $1,4 миллиардов на продаже опиума, что более чем в три раза превышает объём их заработка в прошлом году. Однако и цены на продукты питания взлетели до 35%, резюмирует CBS News.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

