Посол Таиланда Вонгсинсават рассчитывает на скорый запуск работы платежной системы «Мир» в королевстве

Таиланд надеется, что в королевстве вскоре начнет функционировать платежная система «Мир» или «альтернативные варианты», сообщил посол в РФ Сасиват Вонгсинсават.

Вонгсинсават полагает, что это будет способствовать росту турпотока, объемов торговли и обмена услугами между Россией и Таиландом. Сейчас ведутся соответствующие переговоры. Посол выразил сожаление в связи с тем, что нынешняя «финансовая ситуация и действующие ограничения» затормозили реализацию проекта. Однако поставщики услуг двух стран взаимодействуют, чтобы «найти альтернативные решения по этой теме», передает ТАСС.

Напомним, ряд крупных российских банков приступили к подготовке по внедрению своих POS-терминалов для приема карт «Мир» в обход существующих санкций со стороны США. В конце сентября от обслуживания карт «Мир» отказались турецкие банки.

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