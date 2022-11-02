КНДР запустила не менее десяти ракет в сторону Японского и Желтого морей, Южная в ответ также провела ракетные пуски

Северная Корея запустила не менее 10 ракет в сторону Японского и Желтого морей, сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, которая ответила на действия КНДР собственными ракетными пусками.

Сообщалось, что одна из северокорейских ракет упала в международных водах на 26 км южнее Северной разграничительной линии в Японском море. Ракета упала в 57 км от южнокорейского города Сокчхо – крайне близко к территории Южной Кореи. Южная Корея назвала действия Северной «исключительными и непростительными», передает РИА «Новости».

В ответ военные Республики Корея запустили три ракеты класса «воздух – земля» с истребителей в открытое море к северу от северной разграничительной линии, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Напомним, в 2022 году КНДР провела уже 29 ракетных испытаний. Северная Корея устраивает их с конца сентября в ответ на отказ США и Южной Кореи прекратить военные учения, которые в Пхеньяне рассматриваются как репетиция войны против КНДР.

В конце октября военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь в ответ на пересечение северокорейским судном морской линии разграничения. После этого Северная Корея выпустила 10 снарядов из РСЗО.

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