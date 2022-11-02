Guardian рассказала о секретном плане Британии на случай отключения электроэнергии Programme Yarrow

Лондон разработал секретный план действий на случай отключения электроэнергии Programme Yarrow, но не разглашает его, так как не хочет, чтобы план связывали с Украиной, информирует источник.

План проходит тестирование. В наихудшем сценарии он рассматривает «серьезные нарушения» во всех секторах экономики в течение недели. Источник заявил, что власти скрывают информацию о Yarrow, так как не желают, чтобы план «рассматривался как нечто, связанное с Украиной, энергоснабжением и стоимостью жизни», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Источник заявил, что властям Великобритании необходимо подумать о том, как заранее помочь людям. «Тот факт, что они говорят об этом, означает, что они действительно обеспокоены тем, что это может произойти», – сказал он.

Издание сообщает, что Yarrow предусматривает ситуацию, при которой Великобритания без предупреждения остается зимой без электричества и резервных генераторов. В соответствии с планом 60% спроса на электроэнергию готовятся удовлетворить «между вторым и седьмым днем» после начала перебоев.

Напомним, британский энергорегулятор Ofgem предупредил, что Великобритания может столкнуться с дефицитом газа на фоне энергетического кризиса. Ofgem отмечает, что некоторые газовые электростанции могут оказаться банкротами.

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