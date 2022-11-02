 

Guardian рассказала о секретном плане Британии на случай отключения электроэнергии Programme Yarrow

02.11.2022, 6:45, Новости дня
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Лондон разработал секретный план действий на случай отключения электроэнергии Programme Yarrow, но не разглашает его, так как не хочет, чтобы план связывали с Украиной, информирует источник.

План проходит тестирование. В наихудшем сценарии он рассматривает «серьезные нарушения» во всех секторах экономики в течение недели. Источник заявил, что власти скрывают информацию о Yarrow, так как не желают, чтобы план «рассматривался как нечто, связанное с Украиной, энергоснабжением и стоимостью жизни», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Источник заявил, что властям Великобритании необходимо подумать о том, как заранее помочь людям. «Тот факт, что они говорят об этом, означает, что они действительно обеспокоены тем, что это может произойти», – сказал он. 

Издание сообщает, что Yarrow предусматривает ситуацию, при которой Великобритания без предупреждения остается зимой без электричества и резервных генераторов. В соответствии с планом 60% спроса на электроэнергию готовятся удовлетворить «между вторым и седьмым днем» после начала перебоев.

Напомним, британский энергорегулятор Ofgem предупредил, что Великобритания может столкнуться с дефицитом газа на фоне энергетического кризиса. Ofgem отмечает, что некоторые газовые электростанции могут оказаться банкротами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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