 

Мнение: Для вас, любители шахмат!

02.11.2022, 6:20, Разное
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Неожиданно и приятно – чрезвычайно интересный эфир для тех, кто хоть сколько-нибудь интересуется современными шахматами. Для всех будет познавательно про Ниманна – главную поп-загадку шахматного мира, но там и про всё остальное очень свободно и нестандартно. Лично я прослушал все полтора часа – и сам удивился, как это я так “залип”.

Источник: Размышления вольного социолога


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