Мнение: Для вас, любители шахмат!

Неожиданно и приятно – чрезвычайно интересный эфир для тех, кто хоть сколько-нибудь интересуется современными шахматами. Для всех будет познавательно про Ниманна – главную поп-загадку шахматного мира, но там и про всё остальное очень свободно и нестандартно. Лично я прослушал все полтора часа – и сам удивился, как это я так “залип”.