Володин заявил о невозможности возобновления зерновой сделки на прежних условиях

Россия дала Украине возможность вывозить зерно в наиболее нуждающиеся страны Азии и Африки, но таким государствам досталось лишь 3-4% объемов.

“А большая часть — богатым государствам Евросоюза”, – констатировал Володин.

Спикер ГД обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении договоренностей, достигнутых при участии Турции и ООН. Тем самым продемонстрирована террористическая сущность киевского режима, подчеркнул политик.

“Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может”, – написал спикер в своем телеграм-канале.

Минобороны России 29 октября сообщило о приостановке участия РФ в зерновой сделке. Президент Владимир Путин неоднократно критиковал исполнение договоренности. Глава государства обращал внимание, что большинство судов направлялись в Евросоюз, а не в беднейшие страны.