Измены мужа, борьба за титул и смерть: мир Кейт Миддлтон рухнул в один миг

Для первого наследника британской короны, принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон настали трудные времена. Сегодня монаршая чета пытается совместными усилиями пережить большую трагедию – смерть королевы Елизаветы II, почившей 8 сентября 2022 года.

Герцогиня Кембриджская после кончины главы Содружества и вступлении на престол короля Карла III приобрела новый титул – принцесса Уэльская. Раньше это звание носила действующая королева-консорт Камилла. Правда, она исключила титул из своего полного официального наименования, чтобы избежать ассоциацией с покойной принцессой Дианой.

Мать принцев Уильяма и Гарри, будучи официальной женой первого наследника трона Великобритании принца Чарльза, тоже носила титул принцесса Уэльская. Конечно, ее брак нельзя назвать счастливым. Сын покойной Елизаветы II начал изменять принцессе Диане еще до развода.

Измену в свое время пережила и Кейт Миддлтон. Более того, она вообще могла не стать членом королевской семьи, ведь принц Уильям бросил свою невесту ради любовницы, не определившись в отношениях. Правда, монарх все же вернулся к будущей жене. А его любовница родила ребенка, отцовство которого приписывают наследному принцу.

Так или иначе, сегодня пара вместе. По словам эксперта по королевской семье Кэти Николл, принцесса Уэльская переживает тяжелый стресс. Месяц назад ее мир буквально рухнул. Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети до сих пор оплакивают смерть королевы Елизаветы II.

К слову, внешние обстоятельства, действительно могут негативно влиять на эмоциональное состояние человека. Однако психологи знают, как исправить положение. Об этом сообщает телеканал “360”.