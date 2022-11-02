Без российского газа следующая зима может быть для Европы критичнее нынешней

По мнению главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, мир впервые столкнулся с настоящим глобальным энергетическим кризисом. Он уверен, что следующая зима будет для Европы более критичной, чем нынешняя: после запрета на импорт российского газа в ЕС, который вступит в силу в феврале, европейцы, вероятно, не смогут так хорошо заполнить свои газовые хранилища весной и летом, чтобы подготовиться к холодному сезону, отмечает немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.



AP

По мнению директора Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, мир переживает первый настоящий глобальный энергетический кризис, пишет немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Европейские страны сейчас пытаются закупить как можно больше сжиженного природного газа, поскольку РФ резко сократила поставки природного газа в результате западных санкций. Нападение на трубопроводы «Северный поток» также означает, что поставки по этому пути в обозримом будущем будут невозможны. Однако в Европе пока не хватает портов, в которых можно было бы разгружать сжиженный газ и переводить его в газообразное состояние, подчёркивает издание. Германия пытается построить плавучие станции для приёма СПГ в Северном море к концу года — но их мощность и сроки ввода в эксплуатацию вызывают сомнения, отмечается в статье.

По мнению Бироля, зима следующего года будет более критичной для Европы, чем нынешняя, поскольку с начала 2023 года импорт всех российских энергоносителей в ЕС будет запрещён. Помимо угля и сырой нефти, перевозимой на судах (эмбарго на нефть запланировано на начало декабря 2022 года), с 5 февраля в ЕС больше нельзя будет импортировать российское топливо. Соответственно, европейцы, возможно, не смогут заполнить свои газовые хранилища весной и летом, как в текущем году, чтобы подготовиться к более высокому уровню потребления зимой.

«По нашим оценкам, к февралю 2023 года уровень запасов упадет с 90 до 25—20 процентов», — заявил Бироль в интервью итальянской газете La Repubblica. Вопрос, по его словам, заключается в том, как Европа будет восполнять запасы до 80—90% в 2023 году.

По мнению турецкого экономиста, заполнению резервуаров в этом году способствовало то, что поставки энергоносителей по-прежнему идут из Москвы, а Китай в связи с экономическим развитием импортирует меньше сжиженного газа, чем ожидалось. В следующем году китайская экономика может снова укрепиться, и Пекину может потребоваться больше газа, что вызовет рост цен для европейцев.

По мнению директора МЭА, Европа, скорее всего, переживёт ближайшую зиму с некоторыми «царапинами». «Пока у нас не будет долгой и очень холодной зимы, пока не будет сюрпризов вроде взрывов на «Северном потоке», Европа должна пережить эту зиму с некоторыми экономическими и социальными потерями», — цитирует Бироля англоязычная служба Reuters.

Как отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, Бироль приветствует оценки США, согласно которым РФ сможет продолжать 80—90% своего экспорта независимо от санкционного механизма даже в случае успешно введённого западными странами «ценового ограничения» — например, за счёт резкого увеличения поставок в Азию. По его словам, это было бы хорошо, потому что «мир по-прежнему зависит от поступления российской нефти на рынки».

Глобальный энергетический кризис может ускорить энергетический переход, также считает Бироль. Помимо краткосрочных мер по защите потребителей от роста цен, кризис заставляет многие страны пытаться ускорить структурные изменения, пишет МЭА в своём ежегодном докладе, представленном в четверг в Париже. Если планы будут реализованы, это будет означать 50%-ное увеличение глобальных инвестиций в чистые источники энергии к 2030 году.

Энергетические рынки и политика меняются не только в краткосрочной перспективе, но и на десятилетия вперёд. «Реакция правительств всего мира обещает стать историческим и окончательным поворотным пунктом на пути к более чистой, доступной и безопасной энергетической системе», — уверен Бироль.

Согласно анализу МЭА, мировой спрос на ископаемое топливо впервые приближается к пику или плато. В рамках текущей политики в ближайшие годы ожидается снижение использования угля, а спрос на природный газ достигнет плато к концу десятилетия. По данным отчёта, рост продаж электромобилей приведёт к тому, что спрос на нефть выровняется в середине 2030-х годов, а затем немного снизится к середине века.

В соответствии с прогнозами, к 2050 году доля ископаемого топлива в мировом энергобалансе снизится с 80% до 60%. Мировые выбросы углекислого газа также сократятся. Однако, несмотря на всё это, МЭА прогнозирует глобальное потепление на 2,5 °С к 2100 году — что далеко от цели в 1,5 °С, которая должна помочь предотвратить серьёзные последствия изменения климата, подчёркивает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.