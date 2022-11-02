 

Берлин заставляет Сербию выбирать между ЕС и Россией

02.11.2022, 5:45, Разное
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Решение Сербии подписать соглашение о расширении сотрудничества с Россией удивило и разочаровало Берлин, пишет немецкая газета Die Welt. По словам представителя правительства Германии, это плохо сочетается с ожиданиями, что страны — кандидаты на вступление в ЕС также примут антироссийские санкции. Теперь в Берлине обещают поддержать Сербию, если она выберет путь в ЕС, и грозят последствиями, если она предпочтёт сотрудничество с Россией.


AP

Правительство Германии всё сильнее давит на Сербию, чтобы та приняла решение: вступать ли ей в ЕС или развивать партнёрство с Россией, пишет немецкая газета Die Welt.

«Необходимость принятия решения назревает в связи с геополитическими событиями», — заявил во вторник в Берлине представитель правительства, имея в виду военную спецоперацию РФ на Украине.

Как сообщается, в преддверии конференции по Западным Балканам в четверг в Берлине были «удивлены и разочарованы» тем, что Сербия приняла решение подписать соглашение о расширении сотрудничества с Россией. По заявлению представителя правительства Германии, это плохо сочетается с ожиданиями, в соответствии с которыми страны — кандидаты в члены Евросоюза также должны принять санкции ЕС против России.

Также в Берлине отметили: создаётся впечатление, что президент Сербии Александр Вучич как опытный политик хорошо осознаёт своё «маятниковое положение» между ЕС и Россией. «Но сидеть на заборе становится всё более неудобно», — отмечают правительственные круги в Берлине.

Если Вучич решит вести свою страну в направлении ЕС, он получит поддержку правительства Германии, заверяют в немецкой столице. «Если он решит пойти другим путём, это будет иметь обратные последствия», — предостерегает Берлин.

Как отмечает газета Die Welt, Сербия традиционно поддерживает тесные отношения с Россией. Другие западнобалканские государства и ЕС опасаются, что РФ хочет оказывать влияние на регион через правительство в Белграде.

 


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