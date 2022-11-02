Мнение: Увеличение объемов

Управление ООН по наркотическим средствам сообщает, что с тех пор, как Талибан (запрещен в РФ) вернулся к власти, выращивание мака в Афганистане увеличилось более чем на 30%, а доход от его продукции утроился.

Это к вопросу о том, что Талибан весь из себя такой правильный и праведный, что ведет беспощадную борьбу с этим злом.

Мак в Афганистане – это практически монокультура по вполне тривиальному экономическому соображению: затраты на выращивание пшеницы примерно в три раза выше, чем на выращивание мака. Без программ субсидирования со стороны государства крестьянин будет выращивать то, что принесет ему больший доход.

При этом инфраструктура производства афганского героина отлажена и работает: производство соломки на афганской территории, последующая транспортировка ее караванами в пакистанский Читраль, где она в полулегальных-полуподпольных лабораториях доводится до товарного вида, затем часть героина возвращается в Афганистан и служит оплатой крестьян за поставленную соломку. Оптовики забирают готовую продукцию и расплачиваются с крестьянами деньгами, после чего афганский героин двумя основными потоками – из Афганистана и Пакистана идет потребителю.

Такой же отлаженной инфраструктуры по зерну нет. Производство любых других сельскохозяйственных культур существует либо для собственного потребления (без продажи его), либо находится в стихийном виде.

Кстати, «советская оккупация» решила проблему афганского героина именно экономическими методами – через госзакупки зерна и других сельхозпродуктов. Крестьяне не имели проблем со сбытом, а цена закупки была достаточно высокой, чтобы рисковать производством чего-то другого. Рисковать в первую очередь экономически.

Талибы не могут создать такую систему, у них банально нет денег. А деньги у Талибана – это в первую очередь торговля или, точнее, сбор дани как раз с наркоторговли. Талибан сам не выращивает мак и не занимается торговлей, он просто собирает «налог» по всей цепочке. Кстати, ИГИЛ точно так же не добывал нефть и не торговал ею. Он просто собирал налог.

В общем, в Афганистане существует замкнутый круг – для отказа от выращивания мака и производства героина нужны бюджетные деньги, бюджетные деньги же – это практически легализованная система сбора дани, какой она была у Талибана времен его нахождения не у власти. То есть – налог на героин.

Замкнутый круг, и талибы пока его не разрывают. Не хотят или не могут – это отдельный вопрос.

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