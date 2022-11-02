 

Лицо бульдожки, грация картошки: Агутин выставил Варум во всей красе

02.11.2022, 4:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Звездные супруги вместе уже больше двадцати лет! Весьма солидный срок по меркам российского шоу-бизнеса, где каждый год какая-нибудь пара объявляет ра разрыве. Вместе с тем вокруг личной жизни Леонида Агутина и Анжелики Варум ходит много неприятных слухов.

Народ постоянно шепчется о том, что знаменитое семейство испытывает проблемы, а музыканту, к слову, то и дело приписывают новых любовниц – после того, как он попал в скандальную хронику из-за поцелуев с незнакомкой за спиной у жены. Сами супруги предпочитают свои отношения не комментировать, но время от времени намекают в соцсетях о том, что все у них хорошо.

Накануне Леонид Агутин опубликовал в микроблоге неожиданный пост, который посвящен жене. К тексту он прикрепил фотографию своего лица – весьма неудачную. Артиста запечатлели во время съемок “Голоса” с перекошенным лицом то ли от досады, то ли удивления. Этот снимок, пожалуй, можно охарактеризовать фразой: лицо бульдожки, грация картошки.

Так вот, под этим неудачным кадром он разместил небольшое стихотворение, которое написал еще в 2017 году: “В минуту тяжелых сомнений и пессимистических дум. Уверенно, без промедлений, пойди и спроси у Варум.”

Музыкант этим поступком выставил жену во всей красе: как любимого и самого главного человека в своей жизни. Кажется, несмотря на дату сочинения, эти строки до сих пор актуальны для Леонида Агутина, который очевидно души не чает в своей жене и всегда готов попросить у него совета.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07.22 / Мнение: Виноват Путин! Украина разоряет Запад!

04.02.21 / Яна Троянова и Василий Сигарев расстались

30.09.22 / Скандалы: США обвинили Дерипаску в нарушении санкций и пригрозили сроком до 20 лет

02.07.22 / Мнение: Турнир претендентов 2022

11.01.21 / Красный кардинал – как Ришельё создавал бюрократию и спецслужбы

11.09.22 / “Нужно что-то менять”: уходу Нагиева из проекта “Голос” дали объяснение

07.10.20 / Суд обязал Джоан Роулинг сделать сына Гарри Поттера трансгендером

26.07.22 / В США самый высокий уровень заболеваемости обезьяньей оспой в мире

24.11.20 / Снова вместе и с “обручальным” кольцом: Бен Аффлек и Ана де Армас спровоцировали слухи о помолвке

24.12.21 / Надя Ручка связала болезнь Жанны Фриске со скрытой болью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика