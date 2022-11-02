«Больно будет всем» — в Британии планируют масштабное повышение налогов

Правительство Риши Сунака собирается значительно повысить налоговое бремя на всех жителей Соединённого Королевства. Премьер надеется, что эта мера вкупе с жёстким сокращением бюджетных трат поможет стране восполнить дефицит в размере £50 млрд, пишет Daily Mail.



AP

Риши Сунак готовит масштабное повышение налогов на долгие годы для каждого британского домохозяйства. Премьер надеется, что эти меры помогут стране заполнить «сногсшибательный» дефицит в бюджете в размере £50 млрд, пишет Daily Mail.

По словам издания, накануне Сунак и канцлер казначейства Джереми Хант признали «неизбежным» повышение нагрузки на всех налогоплательщиков Соединённого Королевства. Они пришли к столь мрачному выводу после того, как поняли, что давления на богатых британцев и сокращения расходов будет недостаточно, чтобы сбалансировать бюджет и защитить госслужбы.

«Будет тяжело. Правда состоит в том, что каждый должен будет платить больше налогов, если мы хотим сохранить государственные службы. После того как мы заняли сотни миллиардов фунтов стерлингов из-за COVID-19 и выделили масштабные субсидии на оплату электричества, мы не сможем заполнить финансовую чёрную дыру только за счёт сокращения расходов», — заявил источник Daily Mail в Минфине. При этом он заверил, что Сунак и Хант обязуются защищать наиболее уязвимые слои населения в предстоящий «трудный период».

Ранее новый премьер и канцлер казначейства, которые планируют опубликовать окончательный вариант бюджета 17 ноября, договорились о том, что необходимо провести серьёзные сокращения в департаментах и таким образом «вернуться к эпохе жёсткой экономии». Затем они осознали, что только одной этой меры будет недостаточно и что необходимо «повышение налогов по всем направлениям», отмечает издание.

«Потребуется сокращение расходов, чтобы заполнить эту чёрную дыру, но, к сожалению, также потребуется повышение налогов. В центре внимания будут те, кто находится в верхней части шкалы доходов, но, по правде говоря, там недостаточно людей, поэтому всем придётся платить больше. Больно будет всем», — предупредил источник Daily Mail в правительстве.

Эксперты аналитического центра Resolution Foundation заранее заявляли, что перед Сунаком и Хантом стоит «неприятный выбор». По их оценкам, прогнозируемый ВВП Британии снизится до 4% к концу 2024 года.

Кроме того, на взгляд аналитиков, министрам придётся еще больше выжимать соки из налогоплательщиков и госсектора на фоне «ухудшения экономических перспектив» и «наследия» Лиз Трасс. Ожидается, что в следующем году страна столкнётся с рецессией, безработица охватит ещё 500 тыс. человек, а инфляция будет оставаться высокой в течение длительного времени.

Предполагается, что правительство Сунака не рассматривает повышение НДС, национального страхования и подоходного налога. Они также вряд ли поднимут пошлины на топливо, поскольку этот шаг выглядит достаточно рискованным в разгар инфляционного кризиса. Следовательно, казначейство, вероятно, сосредоточится на «незаметных» мерах, таких как замораживание порога подоходного налога ещё на два года, рассуждают эксперты.

Аналитический центр также предполагает, что правительство может попытаться выбрать так называемый вариант жёсткой экономии. Такой шаг потребует сокращения и без того сжатых бюджетов государственных служб.

Эксперты Resolution Foundation полагают, что новая администрация может сэкономить £9 млрд, если решит не повышать пособия и пенсии в следующем году. При этом они подчёркивают, что любая подобная мера «заметно» ударит по малообеспеченным слоям населения.

«Налогоплательщики придут в ужас от разговоров о более крупных счетах. С учётом того, что налоговое бремя достигло 70-летнего максимума, ожидается, что британцы понесут основную тяжесть растущей стоимости правительственного кризиса», — считает исполнительный директор Альянса налогоплательщиков Джон О’Коннелл. По его словам, канцлеру придётся постараться, чтобы уменьшить нагрузку на «бедствующие домохозяйства».