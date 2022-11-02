Витамин В9 снижает риск суицида

Научные сотрудники Чикагского университета из Соединенных Штатов Америки обнаружили, что регулярное употребление водорастворимого витамина В9 значительно снижает риск суицида. Результаты работы на эту тему опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

В ходе исследования ученые проанализировали данные медицинских карт практически 900 тысяч человек, принимающих витамин В9 не менее двух лет подряд.

Таким образом, результаты экспериментов продемонстрировали, что прием простого и безрецептурного препарата снижает риск суицида на 44 процентов. Авторы работы подчеркнули важность данного открытия, так как оно поможет многим людям спасти их жизни.