 

Витамин В9 снижает риск суицида

02.11.2022, 3:47, Разное
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Научные сотрудники Чикагского университета из Соединенных Штатов Америки обнаружили, что регулярное употребление водорастворимого витамина В9 значительно снижает риск суицида. Результаты работы на эту тему опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

В ходе исследования ученые проанализировали данные медицинских карт практически 900 тысяч человек, принимающих витамин В9 не менее двух лет подряд.

Таким образом, результаты экспериментов продемонстрировали, что прием простого и безрецептурного препарата снижает риск суицида на 44 процентов. Авторы работы подчеркнули важность данного открытия, так как оно поможет многим людям спасти их жизни.


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