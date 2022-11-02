 

Растопырившая заветную щелку Боня занялась интимом с колючим кактусом: уже 12 лет так делаю

02.11.2022, 3:05, Разное
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Экс-звезда “Дома-2” славится нетрадиционными подходами к нормализации своего внутреннего состояния: посещает ретриты, стоит на гвоздях, участвует в разных шаманских ритуалах – в общем, что только не делает Виктория Боня, чтобы чувствовать себя хорошо.

Было время, когда светская львица рассказывала всему миру о чудодейственных кактусах, которые помогли ей похудеть. По ее словам, растение кардинально поменяло ее рацион за несколько дней и с тех пор ее тянет исключительно на правильную пищу.

На этом ее истории с волшебными кактусами не закончились. Накануне Виктория Боня поделилась еще одним личным откровением – как на практике узнала о свойствах кактуса Сан Педро. “Он исцеляет душу, позволяет увидеть ваши слабые места и излечить их!”, – поделилась звезда в своем микроблоге.

Церемония с колючим кактусом – очень интимная процедура, которая проводится, по словам экс-участницы “Дома-2”, под руководством знающих людей. И, она сама, конечно, занималась таким интимом, причем не один раз, а больше тридцати! “Я уже 12 лет делаю эти практики”, – разоткровенничалась звезда.

Растопырив однажды свою заветную щелку в виде рта и попробовав все эффекты от кактуса на себе, теледива теперь собирает вокруг себя единомышленников и приводит к этой “сакральной медицине” других людей. “Это самое большое счастье, найти свое предназначение в жизни”, – написала Виктория Боня.


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