 

Глаза печальные, море цветов: оставшаяся без родного человека Орбакайте появилась на публике вся в черном

02.11.2022, 3:05, Разное
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Этой осенью Алла Пугачева вместе с дочерью Лизой и сыном Гарри улетела в Израиль, попутно обругав россиян и российскую власть. Интересно, что
старшая наследница знаменитой артистки Кристина Орбакайте предпочла остаться в России. Певица не позволяла себе никаких публичных резких высказываний, а потому не подверглась опале. 51-летняя звезда фильма “Любовь-морковь” остается одной из востребованных артисток на родине.

Орбакайте продолжает делиться с поклонниками свежими снимками, делая публикации в соцсетях. Например, недавно певица показала фотографию, на которой запечатлена вся в черном на фоне множества цветов. Особое внимание публики привлекают печальные глаза Кристины. Можно предположить: артистка грустит из-за того, что она осталась без самого родного человека – матери, которая сейчас находится за несколько тысяч километров от Москвы.

Отвлечься от неприятных моментов Орбакайте, наверняка, помогает работа. Например, недавно она озвучивала четвертую часть комедии “Любовь-морковь”, о чем также рассказывала поклонникам в своем телеграм-канале.

Ранее нумеролог объяснил, почему Кристина Орбакайте и Алла Пугачева встали по разные стороны баррикад. Его слова приводили “Дни.ру”.


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