 

Das Erste – МАГАТЭ приступило к инспекциям на украинских атомных объектах

02.11.2022, 3:00, Разное
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На двух украинских объектах, где, по заявлениям России, идёт подготовка к созданию «грязной бомбы», начались инспекции МАГАТЭ, пишет Das Erste. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен выступить с докладом о результатах инспекций уже на этой неделе.


AP

Эксперты МАГАТЭ приступили к инспекциям на Украине на фоне заявлений РФ о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы», пишет Das Erste. При этом эксперты были приглашены украинской стороной, отмечает издание. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекции скоро будут завершены.

Как пишет Das Erste, МАГАТЭ проверяет два украинских объекта, на которых, согласно заявлениям российской стороны, ведётся подготовка к созданию «грязной бомбы». Гросси намерен выступить с докладом о результатах инспекций уже на этой неделе.

Издание напоминает, что Москва обвинила Киев в попытках создать «грязную бомбу». Украина, в свою очередь, отвергла все обвинения, заявив, что РФ сама планировала применение подобного оружия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что обвинения российской стороны безосновательны: он также поддержал идею о проведении независимых инспекций специалистами из МАГАТЭ.

«Грязная бомба» является обычным боеприпасом, который при взрыве распространяет радиоактивный, химический или биологический материал, пишет Das Erste. В отличие от ядерной бомбы, «грязная бомба» не запускает цепную ядерную реакцию.


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