К вымиранию неандертальцев привела любовь, а не насилие

Исследователи из Великобритании пришли к выводу, что исчезновение неандертальцев, скорее всего, связано со скрещиванием с древними предками Homo Sapiens.

Предполагается, что этому поспособствовала гибридизация. В связи с тем, что митохондриальной ДНК, передающейся от матери, современных людей отсутствуют следы неандертальцев. Авторы работы утверждают, что только самцы неандертальцев и самки Homo sapiens могли спариваться.

Таким образом, поскольку количество неандертальцев было гораздо меньше, чем Homo sapiens, гибридизация за пределами семейных групп могла привести к упадку этого вида.