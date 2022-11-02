 

К вымиранию неандертальцев привела любовь, а не насилие

02.11.2022, 2:25, Разное
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Исследователи из Великобритании пришли к выводу, что исчезновение неандертальцев, скорее всего, связано со скрещиванием с древними предками Homo Sapiens.

Предполагается, что этому поспособствовала гибридизация. В связи с тем, что митохондриальной ДНК, передающейся от матери, современных людей отсутствуют следы неандертальцев. Авторы работы утверждают, что только самцы неандертальцев и самки Homo sapiens могли спариваться.

Таким образом, поскольку количество неандертальцев было гораздо меньше, чем Homo sapiens, гибридизация за пределами семейных групп могла привести к упадку этого вида.


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