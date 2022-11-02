Новый хит в трудном деле похудения: действительно ли помогает пеганская диета сбросить вес и в чем ее особенности

Многие люди пытаются худеть и поддерживать свой вес с помощью диет. Но не все из них одинаково полезны и эффективны. В последние годы появился новый хит в трудном деле похудения. Это пеганская диета или пеганство. В чем заключается эта система питания? И насколько она помогает сбросить вес? Эти вопросы мы рассмотрим в статье.

Пеганская диета: что это такое

Пеганская диета представляет собой микс двух систем питания – палеодиеты и вегетарианской.

Палеодиета основа на модели питания первобытных людей. Она богата белками и растительной клетчаткой. Ее рацион состоит из мяса, птицы и рыбы, а также дополняется фруктами и овощами. Под запретом находятся полуфабрикаты, бобовые, зерновые, рафинированный сахар и молочные продукты. Эта диета помогла сбросить вес многим людям, но она имеет много противопоказаний и подходит не всем.

Вегетарианство предполагает отказ от животного белка. У этой системы питания имеется строгий вариант – веганство, которое запрещает употребление не только мяса и рыбы, то также яиц и молочных продуктов. Такая система питания тоже не является идеальной. Растительная еда насыщает организм многими питательными веществами, но она содержит очень мало витамина B12.

Диетолог Марк Хайман проанализировал все плюсы и минусы палеодиеты и вегетарианства. Он решил создать новую концепцию питания, которая сочетала бы лучшие черты этих двух диет. Так возникло пеганство.

Разрешенные продукты

Пеганская диета разрешает употребление следующих продуктов:

органического красного и белого мяса; рыбы и морепродуктов, выловленных в естественной среде обитания; экологически чистых фруктов и овощей; коричневого риса; киноа; чечевицы; сырых орехов; яиц; грибов; органической зелени; оливкового масла, кокоса и авокадо; натуральных подсластителей (сиропа агавы, меда, кленового сиропа).

Допускается употребление кисломолочных продуктов (йогурта, кефира), а также козьего сыра. Но эти виды пищи можно есть нечасто и в умеренном количестве.

При этом вам следует планировать рацион таким образом, чтобы 75 % приходилось на растительную пищу, а 25 % – на продукты животного происхождения.

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Запрещенная еда

Диета предусматривает отказ от молока и молочных продуктов, за исключением редкого употребления кисломолочной пищи. Запрет также касается сливочного масла. Изредка можно пить или добавлять в блюда растительные виды молока.

Пеганство рекомендует исключить из рациона сахар, сладости и искусственные подсластители.

Пеганская диета предполагает отказ от продуктов, содержащих глютен, таких как макаронные изделия, хлеб, мука и выпечка.

Помогает ли пеганство похудеть

Пеганская диета предусматривает полный отказ от рафинированного сахара при высоком потреблении белка. Это создает хорошие условия для уменьшения веса. Калорийность рациона значительно уменьшается за счет резкого сокращения быстрых углеводов, но благодаря протеиновым продуктам, человек не ощущает голода.

Чтобы ускорить процесс похудения, старайтесь употреблять каждый день 1,5 – 2 л воды.

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Пеганство соответствует основным правилам здорового питания. Такого рациона можно придерживаться в долгосрочной перспективе для поддержания нормального веса. Его следует рассматривать не только как диету для похудения, но и как образ жизни.

Кроме похудения, пеганство имеет и другие преимущества для здоровья. Она предотвращает развитие сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, а также старческой деменции.

Минусы диеты

Пеганство исключает из меню большинство молочных продуктов. В долгосрочной перспективе это может привести к недостатку кальция и навредить здоровью. Если у вас имеется остеопороз и другие проблемы с костями, то к этой диете нужно относиться с осторожностью.

Минусом диеты является то, что она запрещает потребление продуктов с глютеном даже тем людям, которые не страдают непереносимостью клейковины (целиакией). Это лишает человека многих зерновых источников медленных углеводов. Но этот дефицит можно восполнить за счет таких разрешенных продуктов, как киноа и коричневый рис.

К недостаткам пеганства можно отнести и то, что многим людям будет непросто подбирать и приобретать продукты для этой диеты. Она предъявляет очень высокие требования к источникам белка. Вам придется искать органическое мясо млекопитающих и птиц, выращенных исключительно на натуральных кормах. Трудности могут возникнуть и при поиске рыбы и морепродуктов, выловленных в естественной среде. Кроме этого, органические продукты стоят довольно дорого и доступны не всем.

Заключение

Пеганство имеет немало преимуществ. Это диета действительно помогает уменьшить вес. Но она имеет свои недостатки и противопоказания. Прежде чем переходить на пеганский рацион, вам необходимо проконсультироваться с диетологом.