Военный обозреватель Рожин посоветовал недовольным работой ЧВК “Вагнер” начать приносить пользу Родине

Ранее петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал критику некоторых людей в адрес деятельности ЧВК “Вагнер” в Донбассе. Предприниматель предложил недовольным самостоятельно записаться на фронт добровольцами.

“Десятки моих парней гибнут каждый день, потому что твари, которые недовольны наемниками сидят с розовыми жопами на теплых диванах и разглагольствуют перед телевизором. Давайте, дерзайте смельчаки! Берите автоматы и “убивайте” врагов!” – цитирует слова Пригожина пресс-служба компании “Конкорд”.

Рожин согласился с позицией Пригожина. Он считает, что в текущих обстоятельствах главная задача ответственных граждан — приносить стране пользу, а не пустословить:

“Я считаю, что население должно поддерживать Родину. А пустая критика и болтовня делу не помогут”.

Эксперт добавил, что существует множество вариантов, как помочь стране. Пока одни граждане сражаются на передовой, другие могут выполнять важную работу в тылу.

“Есть масса способов быть полезным в рамках СВО. Вступай хоть в добровольческие батальоны, хоть в регулярную армию, хоть в ЧВК “Вагнер”. В конце концов, каждый имеет возможность поддержать страну, трудясь на предприятиях”, — резюмировал Рожин.

Подразделения ЧВК “Вагнер” наступают на Бахмутском направлении. Ранее российские бойцы освободили такие населенные пункты, как Иванград, Попасная и Клиновое.