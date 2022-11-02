 

Картофель оказался не настолько вредным продуктом питания, как считалось ранее

02.11.2022, 1:00, Разное
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Научные сотрудники Бостонского университета обнаружили, что несмотря на большое содержание крахмала, картофель может быть полезным для человеческого организма. Исследовательской работой на эту тему поделились в журнале Journal of Nutritional Science.

В процессе эксперимента приняло участие две с половиной тысячи человек в возрасте от 30 лет. Авторы работы проанализировали их пищевые привычки, а добровольцы рассказывали, как часто они употребляли картофель в пищу в различном виде приготовления. Также специалисты изучили состояние их здоровья.

Стало известно, что люди, которые чаще употребляли жареный картофель, реже сталкивались с сахарным диабетом второго типа.


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