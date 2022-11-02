Картофель оказался не настолько вредным продуктом питания, как считалось ранее

Научные сотрудники Бостонского университета обнаружили, что несмотря на большое содержание крахмала, картофель может быть полезным для человеческого организма. Исследовательской работой на эту тему поделились в журнале Journal of Nutritional Science.

В процессе эксперимента приняло участие две с половиной тысячи человек в возрасте от 30 лет. Авторы работы проанализировали их пищевые привычки, а добровольцы рассказывали, как часто они употребляли картофель в пищу в различном виде приготовления. Также специалисты изучили состояние их здоровья.

Стало известно, что люди, которые чаще употребляли жареный картофель, реже сталкивались с сахарным диабетом второго типа.