Картофель оказался не настолько вредным продуктом питания, как считалось ранее
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Научные сотрудники Бостонского университета обнаружили, что несмотря на большое содержание крахмала, картофель может быть полезным для человеческого организма. Исследовательской работой на эту тему поделились в журнале Journal of Nutritional Science.
В процессе эксперимента приняло участие две с половиной тысячи человек в возрасте от 30 лет. Авторы работы проанализировали их пищевые привычки, а добровольцы рассказывали, как часто они употребляли картофель в пищу в различном виде приготовления. Также специалисты изучили состояние их здоровья.
Стало известно, что люди, которые чаще употребляли жареный картофель, реже сталкивались с сахарным диабетом второго типа.
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