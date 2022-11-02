 

Мнение: Старперы почуяли дыхание голода

02.11.2022, 0:47, Разное
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Данные свежего опроса Левады. Надо еще учитывать, что, как обычно, процентов 70 уклоняются от участия в опросах, а среди них очевидно противников войны значимо больше. То есть итоговая цифра – 57% против продолжения военных действий и за начало переговоров – должна быть, видимо, больше, и существенно. Важно еще и то, что Леваде позволили опубликовать такие цифры – это тоже говорит об определенном переломе в настроениях, но уже наверху всей этой банды.

Для меня более всего показательно, что виден перелом даже у самых кровожадных тварей еще советского замеса – отечественных старперов. Эти держались долго, но теперь и у них 52% – больше половины – за переговоры. Беспокойство о пенсиях наконец преодолело тягу к убийству – это не может не радовать.

Но надо понимать, что сама формулировка про “начало переговоров” довольно размыта и лукава, и ее можно выворачивать в любую сторону безо всякого ущерба для содержания. В принципе, у нас ведь и Путин за начало переговоров – о чем он не раз заявлял. Более существенно, что упало число сторонников именно “продолжения боевых действий” – то есть до масс наконец дошло, что это дело бесперспективное, только башку разобьешь, пытаясь победить весь мир сразу.

Но впереди еще долгий путь к “миру без аннексий и контрибуций”, а потом – просто к миру, уже хоть на каких условиях. Пока в обществе число обезумевших берсерков, только распробовавших вкус крови и жаждущих продолжения банкета, остается невероятно, постыдно высоким – что заставляет смотреть на все перспективы того, что в итоге останется от РФ, с большим пессимизмом.

Источник: Размышления вольного социолога


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